El tiempo en Ibiza y Formentera durante el Puente de la Constitución

El Puente de la Constitución llegará a las Pitiusas con tiempo estable, cielos despejados y temperaturas suaves, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). No obstante, la jornada del viernes 5 de diciembre empezará marcada por una alerta amarilla por mala mar, que afectará especialmente durante la madrugada y primeras horas del día.

Tras el episodio de mala mar, el resto del día será estable. Predominarán los cielos poco nubosos, con temperaturas entre 12 y 16 grados y viento aún presente, pero en descenso a lo largo de la tarde y noche. No se esperan precipitaciones.

El sábado será la jornada más estable del puente. Se prevén cielos mayoritariamente despejados, temperaturas que oscilarán entre 10 y 19 grados, sin riesgo de lluvia y con viento moderado. La estabilidad continuará el domingo, con máximas que llegarán también a los 19 grados y ausencia total de precipitaciones. El viento será flojo a moderado.

El lunes, festivo en toda España, llegará con intervalos de nubes, pero sin lluvias previstas. Las temperaturas descenderán ligeramente, con mínimas de 7 grados y máximas de 18.

El conjunto del puente presenta un panorama muy favorable en Ibiza y Formentera, con tiempo estable, soleado y temperaturas suaves para las fechas.

Temperaturas mínimas y máximas

Las temperaturas mínimas de la madrugada del jueves 4 de diciembre en Ibiza y Formentera han dejado valores fríos, especialmente en el interior de la isla. Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Sant Joan registró la mínima más baja con 4 grados, el punto más frío de las Pitiusas.

En el resto de la isla, los registros fueron más suaves: el aeropuerto de Ibiza bajó hasta los 11 grados, mientras que en Ibiza y Sant Antoni la mínima quedó en 12 grados. En Formentera, el valor nocturno más bajo fue de 13 grados.

En cuanto a las máximas del miércoles 3 de diciembre, se mantuvieron en valores suaves en Ibiza y Formentera. Las temperaturas más altas, con 17 grados, se alcanzaron en Formentera, Ibiza y Sant Joan, donde el ambiente fue ligeramente más templado durante las horas centrales del día.

En Sant Antoni, la temperatura máxima se quedó en 16 grados, mientras que el registro más bajo de la jornada correspondió al aeropuerto de Ibiza, con 15 grados.