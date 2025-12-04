Qué supermercados abren en Ibiza en el Puente de la Constitución

El Puente de la Constitución llega este año con una particularidad en el calendario: el 6 de diciembre (Día de la Constitución) cae en sábado, mientras que el 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción) cae en lunes, configurando un fin de semana largo que modifica los horarios comerciales habituales en Ibiza.

Según el calendario de apertura comercial de 2025, aprobado por unanimidad el año pasado por la Comisión Interinsular Asesora de Comercio —en la que participan representantes de los consells insulares, sindicatos y patronales del sector—, el 6 de diciembre figura como festivo de apertura autorizada. Por ello, todos los supermercados de Ibiza tendrán sus puertas abiertas el sábado, permitiendo a residentes y visitantes realizar sus compras sin restricciones. Por el contrario, el lunes 8 de diciembre está catalogado como festivo de cierre, de modo que los supermercados permanecerán cerrados en esa jornada.

Las principales cadenas de supermercados en Ibiza han confirmado a este diario sus horarios específicos para el puente, siguiendo el calendario autorizado y ajustando su operativa para garantizar el servicio durante los días festivos.

Producto fresco en Mercadona. / Mercadona

Mercadona

Mercadona ha informado que todas sus tiendas en Ibiza y en el resto de Illes Balears abrirán con total normalidad el sábado 6 de diciembre. En cambio, permanecerán cerradas el lunes 8. La cadena ha explicadp a este diario que esta decisión responde a la voluntad de evitar un cierre prolongado de tres días, que dejaría a los clientes sin posibilidad de compra desde el viernes hasta el martes. “Hemos decidido hacerlo así para no cerrar tres días seguidos y dejar al cliente sin servicio”, han asegurado desde la cadena de supermercados valenciana.

Eroski

Las superficies Eroski de Ibiza abrirán el sábado 6 en su horario habitual y cerrarán el lunes 8 de diciembre.

Hipercentro

Hipercentro mantendrá también su apertura el sábado 6, con horario normal, mientras que el lunes 8 permanecerá cerrado.

Aldi

Las tiendas Aldi de la isla abrirán el sábado y cerrarán el lunes, siguiendo la pauta generalizada entre las cadenas del archipiélago.

Lidl

Lidl confirma en su web igualmente que abrirá el sábado 6 de diciembre y que no ofrecerá servicio el lunes 8, coincidiendo con el resto de supermercados.