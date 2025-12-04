El senador Ferrer reprocha a PP y Vox su pacto en Ibiza para permitir la pesca deportiva en las reservas

El senador de Ibiza y Formentera, Juanjo Ferrer, ha aprovechado su intervención en la Cámara Alta para criticar el acuerdo entre PP y Vox en Ibiza que plantea flexibilizar las restricciones de la pesca recreativa y deportiva en las reservas marinas de la isla.

Ferrer participó en el debate de una moción para reclamar una revisión de las medidas comunitarias que afectan al sector y que, según denunció, generan desigualdades entre los pescadores locales y los de terceros países.

El senador insistió en la importancia de mantener una posición conjunta frente a Bruselas, especialmente en cuestiones como la cesión de cuotas, los acuerdos con países extracomunitarios o la obligación de mantener una media de 180 días de inventario, aspectos que, a su juicio, perjudican la competitividad de la flota balear.

El representante pitiuso destacó la unidad política mostrada durante la votación, en la que solo Vox se abstuvo, y aseguró que así se lo habían trasladado desde las propias cofradías de la isla: «Quiero transmitir literalmente lo que me han dicho desde Ibiza sobre el texto final: muy buen trabajo». La moción había sido presentada por el senador Jordi Gaseni, del Grupo Esquerres per a la Independència.

Críticas al pacto insular de PP y Vox

Durante su intervención, Ferrer también se refirió al reciente acuerdo alcanzado entre PP y Vox en el Consell de Ibiza para eliminar parte de las restricciones a la pesca deportiva en las reservas pesqueras y para crear un Consell de Pesca que, según el pacto, permitirá adoptar decisiones de forma consensuada.

El senador cuestionó que la medida se haya trabajado con los profesionales del sector: «¿Han consensuado con el sector la eliminación de estas restricciones? Es evidente que no», reprochó, antes de advertir: «Antes de aplicar medidas que pueden ir contra el sector pesquero, miren de aplicarse la medicina correcta».

La moción aprobada subraya la necesidad de que cualquier restricción pesquera se apoye en informes científicos sólidos que garanticen la sostenibilidad de los recursos marinos y la viabilidad económica de las empresas, en un contexto marcado por la falta de relevo generacional.

Además, el texto contempla la creación de un fondo específico destinado a formación, innovación, transición energética y seguridad en el trabajo, con el objetivo de reforzar un sector que, según recordó Ferrer, afronta «graves problemas de sucesión empresarial».