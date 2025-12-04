Santa Eulària modifica su ordenanza de ruidos para poder precintar equipos de música al momento

El pleno municipal de Santa Eulària ha aprobado por unanimidad la modificación de la ordenanza municipal de ruido y vibraciones, con el argumento de "dar más medios a los técnicos", principalmente la Policía Local, para actuar "con eficacia ante situaciones de molestia para los vecinos", en referencia a la posibilidad de que los funcionarios correspondientes puedan precintar equipos de música si así lo estiman necesario. Se trata de una aprobación inicial y todos los partidos con representación en la Corporación han dado su apoyo.

"Incluimos una medida provisionalísima dentro de la ordenanza, mediante la que permitimos que tanto los funcionarios de la casa como la Policía Local, si al acudir a la zona consideran que la música tiene un volumen excesivo y está causando molestias, puedan aplicar el precinto del equipo de música. Esta medida debe tener un tipo de infracción, que se considerará como muy grave, y un procedimiento administrativo para poder desprecintar y reanudar la actividad una vez subsanados los asuntos técnicos". Así lo ha explicado la concejala de Serrvicios Territoriales, Cristina Tur. Todo ello implica modificaciones en los artículos 33, 37 y 38 de la norma. Tur afirma que el objetivo es poder "tomar decisiones y soluciones rápidas y efectivas, y que los técnicos puedan actuar con seguridad jurídica".

Periodo de exposición pública

Alan Ripoll, concejal del PSOE, se ha mostrado satisfecho con la modificación y ha añadido: "Esperemos que se aplique, sobre todo a los grandes productores de ruido, que en este municipio hay unos pocos. En alguna cala, en algún interior y en algún acantilado. Esperemos que se les haga cumplir realmente".

Tanto los socialistas como Unidas Podemos y Vox han secundado esta propuesta del equipo de gobierno municipal, del PP. Se trata de una aprobación inicial, por lo que ahora habrá un periodo de exposición pública durante el que se pueden realizar pedir cambios o añadidos.