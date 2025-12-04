Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El álbum

Reencuentro de alumnos de la primera promoción de Sa Blanca Dona

Reencuentro de alumnos de la primera promoción de Sa Blanca Dona | RITU

Reencuentro de alumnos de la primera promoción de Sa Blanca Dona | RITU

El pasado fin de semana, más de 50 antiguos alumnos del instituto Sa Blanca Dona de Ibiza, que formaron parte de la primera promoción de 1979, se reencontraron para revivir recuerdos, risas y anécdotas. La reunión fue más que una cena: una celebración del vínculo profundo que el tiempo nunca logró romper.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents