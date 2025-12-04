El álbum
Reencuentro de alumnos de la primera promoción de Sa Blanca Dona
El pasado fin de semana, más de 50 antiguos alumnos del instituto Sa Blanca Dona de Ibiza, que formaron parte de la primera promoción de 1979, se reencontraron para revivir recuerdos, risas y anécdotas. La reunión fue más que una cena: una celebración del vínculo profundo que el tiempo nunca logró romper.
