Puerto de Ibiza: Los barcos se conectarán a la red eléctrica en es Botafoc para evitar ruidos de motores y emisiones de gases

La Autoridad Portuaria de Balears quiere reducir los ruidos y la emisión de humos que generan los barcos en el muelle de es Botafoc con la implantación de tomas con la red eléctrica terrestre, el sistema conocido como OPS (Onshore Power Supply), según ha destacado este jueves el presidente de la entidad, Javier Sanz, durante la celebración del Consejo de Navegación y Puerto de Ibiza.

Estas nuevas infraestructuras posibilitan que los buques amarrados dejen de depender de sus generadores y se alimenten con la red eléctrica desde tierra, de manera que puedan apagar sus motores auxiliares. De momento, este sistema se instalará en dos atraques de la zona de es Botafoc, utilizados por los ferris con destino a Mallorca y a la Península.

La APB está llevando a cabo otras actuaciones, que asegura estarán listas en el primer trimestre del año, para "reforzar la apuesta por la energía limpia y el ahorro energético". Así, proyecta la instalación de pérgolas fotovoltaicas y la mejora de la eficiencia del alumbrado público en toda el área portuaria".

Igualmente, en el muelle de es Botafoc también se están llevando a cabo la renovación de la red de agua potable y las obras para reforzar el espaldón del dique, que mostraba varias deficiencias en su estructura por la "baja calidad del cemento" que se empleó durante su construcción, en 2003, según puso de relieve un informe del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex) y publicó en su momento Diario de Ibiza.

Ingresos por la actividad portuaria

La APB también ha presentado este jueves las cifras económicas derivadas de la actividad portuaria en el conjunto de Balears, sin desglosar por islas. Este informe recoge que los puertos de Ibiza, la Savina, Maó, Alcúdia y Palma generaron 150 millones de euros, de los que el 68% se destina al pago de proveedores.

De esta cantidad, un total de 48 millones va a parar a empresas radicadas en Balears, "contribuyendo de manera decisiva a la actividad y sostenibilidad del tejido productivo". Además, otros 32 millones de euros se destinan "a tributos e impuestos que revierten directamente en las administraciones públicas", según la valoración de la APB, que gestiona este suelo público.