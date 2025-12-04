El PSOE califica la carrera profesional de Santa Eulària de “impuesta, mal diseñada y sin diálogo”

El Grupo Municipal Socialista de Santa Eulària ha expresado su “firme rechazo” a la nueva carrera profesional del personal municipal impulsada por el equipo de gobierno del Partido Popular que lidera la alcaldesa Carmen Ferrer, a la que califican de propuesta “impuesta”, “mal diseñada” y “contraria a los principios básicos del diálogo social”.

En un comunicado, la concejala socialista Beatriz Fernández denuncia que la iniciativa nace “sin consenso alguno”, ya que el Ayuntamiento “ha desoído tanto las aportaciones del comité de empresa como las alegaciones presentadas por la plantilla”. “Han impuesto una propuesta sin modificar una sola coma, pese a la avalancha de alegaciones recibidas. Esto demuestra una absoluta falta de respeto hacia los trabajadores y trabajadoras”, subraya.

El PSOE critica que la formación, que considera un elemento clave en cualquier carrera profesional moderna, “queda relegada a un papel meramente testimonial”, lo que, a su juicio, desvirtúa el objetivo real de esta herramienta: mejorar el servicio público, fomentar el desarrollo profesional y garantizar una administración más eficaz.

Uno de los puntos más controvertidos para los socialistas es el sistema de evaluación del desempeño. “Han construido un sistema sancionador, subjetivo y difícil de cumplir”, afirma Fernández. “El Ayuntamiento plantea una carrera profesional basada en premios y castigos. Es un modelo infantilizador, más propio de una escoleta que de una administración pública moderna”, añade.

El Grupo Municipal Socialista carga también contra la exclusión de los representantes sindicales de la comisión encargada de evaluar al personal. “Es intolerable que se vete a quienes han sido elegidos democráticamente por la plantilla. El mensaje es claro por parte del equipo de gobierno del PP: en este Ayuntamiento, participar en unas elecciones sindicales tiene consecuencias”, denuncia la concejala.

"Vulneración de derechos"

Fernández alerta de que esta decisión supone “una grave vulneración de los derechos laborales y democráticos” y la enmarca en “una estrategia deliberada del equipo de gobierno para limitar la participación sindical”. Según el PSOE, la propuesta evidencia “una visión autoritaria, obsoleta y privatizadora” de la administración pública.

“No buscan mejorar el servicio ni profesionalizar a la plantilla, buscan controlar, condicionar y disciplinar. Esto no es gestión pública, es un retroceso democrático”, sostiene la representante socialista.

El Grupo Municipal Socialista de Santa Eulària des Riu ha votado en contra de la carrera profesional y advierte de que su implantación generará “malestar, conflicto y tensión en el corto plazo”. Beatriz Fernández afirma que el PSOE se compromete a fiscalizar cada fase del proceso y a “defender el diálogo social, la profesionalización del servicio público y los derechos laborales de toda la plantilla”.