El PSOE acusa a Vicent Marí de duplicar el gasto del Consell de Ibiza en “autobombo” hasta los 850.000 euros

La portavoz del Grupo Socialista en el Consell de Ibiza, Elena López Bonet, ha denunciado que el equipo de gobierno presidido por Vicent Marí ha duplicado el gasto en publicidad institucional hasta alcanzar los 850.000 euros, frente a los 430.000 euros que, según ha señalado, se destinaban en 2019.

“En solo unos años, Vicent Marí ha convertido la comunicación institucional en una maquinaria de autopromoción”, ha criticado López Bonet, que considera que esta subida refleja una “deriva propagandística” del gobierno insular.

La portavoz socialista ha añadido que el incremento no es solo económico, sino también de personal: el Consell habría pasado, según sus datos, de 2 a 6 trabajadores dedicados en exclusiva a tareas de comunicación y propaganda institucional. “Han triplicado el personal dedicado a hacer propaganda, en lugar de reforzar los servicios públicos que realmente necesita nuestra isla”, ha señalado.

López Bonet sostiene que este aumento de recursos, tanto económicos como humanos, responde “únicamente” al objectivo de mantener “la propaganda de Vicent Marí” i “tapar su parálisis y falta de actuación para resolver los problemas de la isla”.

"Nos parece una vergüenza"

“Nos parece una vergüenza, porque además, si miras hacia dónde van estos sueldos, se ve claramente que más de la mitad se dirigen a un determinado grupo de comunicación que, al fin y al cabo, es quien le hace toda esta propaganda, todo este autobombo, toda esta parafernalia”, ha denunciado.

La portavoz del PSOE ha insistido en que, a su juicio, “los sueldos públicos se tienen que utilizar para hacer funcionar la institución, no para su propio beneficio personal y del Partido Popular”, y ha reclamado que estas partidas se reorienten a la mejora de los servicios públicos y a las necesidades reales de la ciudadanía de Ibiza.