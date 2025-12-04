Prórroga de los presupuestos en Baleares: ¿Afectará al bolsillo de los ciudadanos?

Baleares prorrogará los presupuestos de 2025 el próximo año tras la enésima ruptura entre PP y Vox en las islas. Los de Abascal han tumbado el techo de gasto presentado por el Govern tras no llegar a un acuerdo con los populares. Un rechazo que implica que el Ejecutivo no vaya a poder presentar unas nuevas cuentas autonómicas, por lo que los presupuestos de 2025 se prorrogarán de manera automática el próximo 1 de enero. ¿Cómo afectará la prórroga de los presupuestos al bolsillo de los ciudadanos?

Gastos de personal

En relación a los gastos de personal, el Govern lanza un mensaje de tranquilidad. En este sentido, desde el Ejecutivo señalan que todos los compromisos del capítulo 1 de presupuestos como son los incrementos de gastos de personal, carrera profesional o el pacto de legislatura firmado con los sindicatos no se ven afectados por la prórroga presupuestaria. Asimismo, desde la Conselleria de Economía añaden que tampoco se ven perjudicadas las inversiones con fondos externos, como puede ser el factor de insularidad.

Subida salarial de funcionarios

La subida salarial de los funcionarios que el Gobierno Central ha pactado con los sindicatos tampoco se verá trastocada con la prórroga de los presupuestos. En esta caso, sí es cierto que el Govern ya admitió que los funcionarios de Baleares tendrán que esperar a enero para cobrar la subida del 2,5% para este 2025.

"Estamos hablando de una inminencia tal que casi puedo confirmar que Baleares no va a poder pagar este incremento aun cuando se apruebe a través de un decreto. La voluntad del Govern es pagar lo más rápido posible, pero no creo que sea posible que en la nómina de diciembre podamos proceder al pago de estos importes. Si no se puede en diciembre se pagará en enero, que nadie tenga la menor duda", expresó Costa la semana pasada.

360 millones de euros

Cabe recordar que el nuevo techo de gasto para 2026 aumentaba en 360 millones de euros respecto al de 2025. Un dinero que se iba a destinar a los servicios públicos como sanidad, educación o vivienda. Desde el Govern argumentan que aún no estaba hecho el presupuesto del 2026, por lo que no había todavía un incremento por partidas.

No obstante, admiten que la prórroga de las cuentas dificultará la gestión presupuestaria, ya que no se dispone de 360 millones de euros más, y algunas inversiones pueden verse en dificultades por la necesidad previa de realizar modificaciones de crédito. Asimismo, el Ejecutivo insiste en lanzar un mensaje de tranquilidad, ya que seguirá trabajando para dotar de todos los recursos necesarios a los servicios públicos de Baleares.

Vox tumba el techo de gasto

Vox tumbó el pasado martes el techo de gasto del Govern. En un debate marcado por el distanciamiento y los reproches entre ambos partidos, los de Abascal acusaron al PP de no tener intención alguna de negociar los presupuestos mientras que los populares aseguraron que sus socios bloquean las cuentas por orden de su dirección nacional.

"Pinza PSOE-Vox"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, que no estuvo presente durante el debate del techo de gasto, lanzó un mensaje muy crítico a través de sus redes sociales tras conocerse el resultado de la votación. "PSOE y Vox han decidido votar en contra de un techo de gasto que nos permitía destinar 360 millones de euros más a los servicios públicos, a sanidad, educación, servicios sociales o vivienda. La pinza de PSOE y Vox hoy no es contra el Govern o contra el PP, es contra los ciudadanos de Baleares", sostuvo la líder popular.