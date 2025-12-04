El plus de insularidad aumentará 350 euros de media para los empleados públicos en Ibiza

El nuevo plus de insularidad para los empleados públicos de Ibiza aumentará de media unos 350 euros, según ha estimado este jueves el secretario general de UGT Servicios Públicos en Baleares, Miguel Ángel Romero, durante su paso por la isla para valorar el "histórico acuerdo" alcanzado la semana pasada con el Ministerio de Función Pública para subir los sueldos de los funcionarios.

"Esta medida retributiva no va a solucionar por sí sola el problema de las plantillas que tiene Ibiza, pero también es verdad que no es lo mismo tener 300 euros más al principio de cada mes que no tenerlos. Está clarísimo que el principal problema de Ibiza es el tema de la vivienda y que eso se lo come casi todo", valora Romero, acompañado en la sede ibicenca de UGT por el secretario general del sindicato en las Pitiusas, Pedro Campillo.

Después de que el pasado 27 de noviembre se cerrara el acuerdo plurianual entre el Gobierno y los sindicatos, falta confirmar cuándo se actualizará este plus de insularidad para equipararlo a Canarias, aunque la "voluntad" de UGT es que ocurra a partir del próximo 1 de enero. "Ya vamos 20 años tarde", recuerda el directivo sindical.

Además del plus de insularidad, el acuerdo también mejora las indemnizaciones por razón de servicio, es decir, las dietas cuando un empleado público se tiene que desplazar fuera de su puesto de trabajo, como puede ser un viaje de Ibiza a Mallorca. Estas indemnizaciones, que antes oscilaban entre 37 y 102 euros, ahora se igualan a la categoría más alta, por lo que siempre serán de 102 euros.

"Casi la mitad" de plazas vacantes

Entre las "reivindicaciones históricas" que los sindicatos han logrado, lo más destacado es la subida de sueldo de un 11,2% que se habrá acumulado cuando el acuerdo culmine en 2028. De momento, los empleados públicos van a notar ya una subida retroactiva del 2,5% correspondiente a este año 2025 y que cobrarán en las próximas nóminas de diciembre o de enero, dependiendo de cada administración.

Otra de las novedades importantes del acuerdo es la eliminación la tasa de reposición de efectivo, una medida que "supone eliminar la principal causa de precariedad y temporalidad en las administraciones".

"Era lo que impedía convocar oposiciones e impedía a las administraciones dotarse de sus necesidades, sobre todo en sitios donde ha crecido la población como Ibiza", valora Romero. Esta misma semana se ha conocido que es el noveno municipio de España que más población ganó el año pasado, según datos del INE.

Romero subraya que Ibiza tiene vacantes "casi la mitad" de sus plazas de empleados públicos, concretamente un 42%, y que este motivo explica que sea uno de los destinos más necesitados de incentivos como los que se acaban de firmar con el ministerio.

"Un opositor que coge una plaza de auxiliar administrativo y se viene a Ibiza gana de salida 1.340 euros. La diferencia con un señor en Cáceres son 65 euros. ¿Te parece que esos 65 euros compensan la diferencia en el coste de la vida", se pregunta de forma retórica.

En este sentido, Romero pone de ejemplo lo ocurrido en 2023, cuando "casi 400 personas tomaron adjudicación en Baleares en el ámbito de la justicia". "A los diez meses, quedaban menos de 100. Ese es el dato frío", alerta.