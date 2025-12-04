Plan de adicciones: Santa Eulària busca prohibir el móvil "en todas las actividades educativas y de ocio municipales"

El pleno de Santa Eulària ha aprobado inicialmente el primer Plan municipal de drogas y otras adicciones comportamentales (PDA), presentado en el pleno por la teniente de alcalde y concejala de Acción Social, Antonia Picó. El PP, que tiene mayoría absoluta, ha votado a favor, mientras que el PSOE y Vox se han abstenido y Unidas Podemos ha votado en contra.

Concretamente, el plan se ha estructurado en cuatro ejes de actuación. "El primero de ellos se centraría en la reducción de la oferta con acciones como el refuerzo de la figura del policía tutor y la colaboración con la Guardia Civil; el segundo pone el foco en la reducción de la demanda con medidas novedosas como la prohibición efectiva del uso de móviles no solo en las escuelas, sino en todos los espacios y actividades educativas y de ocio municipales. El tercer punto se basaría en la promoción de la inserción social y del empoderamiento individual y el cuarto pivotaría en la gestión y la comunicación", detalla el Consistorio en una nota.

El socialista Alan Ripoll ha echado en cara que el informe previo de dicho plan, dirigido especialmente a los menores de edad, se haya basado en "solo 100 entrevistas", y todas ellas realizadas a jóvenes que van a clase en el núcleo urbano de Santa Eulària. Picó ha explicado que "se actualizará toda la cuestión de las entrevistas". Seguidamente, la teniente de alcalde ha recalcado que "los policías tutores van a todas las parroquias y colegios" y que su trabajo "se ve reflejado en la comisión municipal de infancia y adolescencia". Finalmente, la concejala del PP ha defendido que hay mucho trabajo avanzado en esta cuestión.

Uso de instalaciones deportivas

El pleno de este jueves también ha aprobado un reglamento de uso de las instalaciones deportivas municipales, que, en palabras del concejal de Deportes, Toni Ramón, servirá para "garantizar el orden y el buen funcionamiento". "Un aspecto muy positivo es que reconoce de forma escrita no solo la potestad de los trabajadores de este Ayuntamiento, sino también del personal de los clubes para mantener el orden, asegurar la buena convivencia y las condiciones de higiene", ha añadido. El reglamento ha incorporado algunas de las alegaciones que presentó el PSOE, que ha dado su apoyo al documento.

El concejal de Unidas Podemos, Álvaro de la Fuente, se ha abstenido, aunque ha calificado la propuesta como un "buen documento"; y Vox ha votado en contra, principalmente por estar en contra del lenguaje inclusivo que se utiliza en dicho reglamento, según ha expresado su edil Paula Salsoso. También ha criticado, por ejemplo, que se prevea una revisión anual del reglamento: "No vemos la necesidad de crear más burocracia para revisar un reglamento que ni siquiera han querido redactar de forma adecuada desde el inicio". Salsoso también ha afirmado estar en contra de impartir formación ideológica a los clubes, decía mientras Toni Ramón fruncía el ceño. "No sé exactamente a qué se refiere, y tenemos una visión muy diferente del deporte. ¿Formación ideológica? Venga a las reuniones que la alcaldesa y yo mantenemos con los clubes y verá la formación ideológica que impartimos", ha respondido a Vox, cuya concejala insistía en que se da formación ideológica a los clubes mediante cursos de género, cosa que Ramón ha negado.

Ripoll, del PSOE, ha expresado que "el lenguaje sirve para que todo el mundo que lea el reglamento se sienta identificado": "Evidentemente no se pretende adoctrinar con un reglamento de uso interno".

25N

Por otra parte, se ha aprobado una declaración institucional por el 25N, día contra la violencia machista, con los votos de todos los partidos menos de Vox, que afirma que "este gobierno [en relación al central] es el mayor enemigo de las mujeres y sus derechos". Ha hecho mención de la ley del solo sí es sí, a la polémica con las pulseras de protección de mujeres maltratadas o de los cribados de cáncer de mama, así como a las "políticas de fronteras abiertas", señalando a "la violencia importada". "Hay que destapar la mafia de la izquierda y del PP, todas sus políticas de género han sido un fracaso". La alcaldesa, Carmen Ferrer, le ha echado en cara que su intervención no haya hecho mención de la situación municipal, teniendo en cuenta además que la declaración institucional tiene un carácter meramente local, con propuestas para aplicar en Santa Eulària contra este tipo de violencia.

"Lamento que no se haya unido como mínimo, no para estar de acuerdo, sino para hablar de temas que realmente competen a la mujer de nuestro municipio. Usted, con su declaración política, ha dejado bastante patente que no tiene ni idea de la problemática que hay a nivel local, ni ha aportado, dentro de su ideología, ningún acercamiento a mejorar la vida de las mujeres maltratadas en este municipio. Lamento su desconocimiento, y le invito a ir a Madrid, porque quizás su sitio es el púlpito del Congreso. Lamento que no haya aportado o poca cosa haya hecho para las mujeres de este municipio", ha dicho Ferrer a la edil de Vox.