Así operaban los investigados por un fraude masivo en la ITV de Ibiza

Comportamientos anómalos en la reserva de citas en la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de Ibiza y la presencia "recurrente" de un individuo que, sin mantener relación laboral con la entidad, se presentaba con frecuencia en las instalaciones y se comportaba como si formara parte de la plantilla. Estos son los indicios que llevaron al responsable de una de estas estaciones (hay dos, la fija de Santa Gertrudis y la móvil junto al Recinto Ferial de Ibiza) a denunciar el presunto fraude, lo que ha provocado la apertura de una investigación por parte de la Guardia Civil.

El Consell de Ibiza ya anunció en su momento que había puesto el caso en manos de este cuerpo de seguridad del Estado, pero no habían trascendido más detalles. Ahora, la Guardia Civil explica cómo operaba esta presunta trama para sacarle rédito irregular a las inspecciones de vehículos en Ibiza.

Según apuntan los investigadores, una de las presuntas actividades que llevarían a cabo los dos investigados es la generación de citas generadas con matrículas ficticias, una práctica que habría permitido a esta persona favorecer a determinados usuarios, adelantando vehículos en la cola o facilitando citas "rápidas" fuera del procedimiento habitual.

Además, varios clientes explicaron a los agentes que habían accedido a la inspección a través de los servicios de uno de los investigados, que actuaría presuntamente como "conseguidor" de estas citas en la ITV. Incluso apuntaron la posible existencia de talleres clandestinos relacionados con la trama en cuyas instalaciones se recogían vehículos para su inspección sin seguir los cauces establecidos por la normativa, lo que tampoco garantiza la seguridad de los vehículos.

Los agentes también pudieron comprobar durante la investigación la existencia de autorizaciones de terceros que permitían a uno de los dos investigados gestionar citas en nombre de otros usuarios. Todas estas autorizaciones incluían otro teléfono de contacto, de lo que los agentes infieren que "operaba de forma organizada" y con la ayuda de, al menos, una segunda persona.

Por otra parte, dentro del dispositivo abierto para intentar desenmascarar esta trama, los agentes pidieron "un informe detallado" a los responsables de la ITV de Santa Gertrudis con las reservas asociadas al teléfono y al correo electrónico utilizados por este investigado. En dicho documento constan 665 citas en 2024 y 767 en 2025, todas vinculadas al mismo número de teléfono y a la misma dirección de correo electrónico, lo que reforzó las sospechas sobre la trama.

Estas dos personas están siendo investigadas como posibles responsables de un delito de daños informáticos y otras posibles responsabilidades penales relacionadas con la manipulación del sistema de citas de la ITV.