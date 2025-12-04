El obispo de Ibiza celebra en la Catedral el cuarto aniversario de su ordenación episcopal

El obispo de Ibiza y Formentera, Vicent Ribas Prats, ha presidido este jueves por la mañana en la Catedral de Ibiza una misa de acción de gracias con motivo del cuarto aniversario de su ordenación episcopal. La celebración ha sido concelebrada por una quincena de sacerdotes de la diócesis, que han querido acompañar al prelado en esta fecha señalada para la Iglesia pitiusa.

En su homilía, Ribas ha señalado que estos cuatro años al frente de la diócesis “han sido un camino lleno de alegrías y de encuentros, pero también de temor; años vividos con esa mezcla de responsabilidad y pequeñez que uno experimenta cuando se sabe delante de una misión que supera sus propias fuerzas”.

El obispo de Ibiza, Vicent Ribas, celebra en la Catedral el cuarto aniversario de su ordenación episcopal / Obispado de Ibiza

El obispo ha subrayado que su confianza descansa en Dios: “De ahí nace mi paz, porque tengo la certeza de que donde yo no puedo llegar, es el Señor el que llega”. A continuación ha pedido perdón, de manera especial a los demás sacerdotes -“por lo que no he sabido hacer mejor, por mis carencias y límites”-, al tiempo que les ha pedido que recen por él. También ha tenido palabras de agradecimiento para todos por su ayuda, su confianza y su amistad a lo largo de este tiempo.

Tras la liturgia, ha intervenido el vicario general de la diócesis, José Martínez Franco, quien ha felicitado al obispo por su aniversario en la sede ibicenca y ha elogiado su labor como “pastor cercano, atento a las necesidades de su pueblo, firme en la fe y lleno de esperanza”. Dirigiéndose directamente al prelado, Martínez Franco ha destacado que “su palabra nos orienta, su testimonio nos anima y su presencia, siempre sencilla y fraternal, nos recuerda que la misión de la Iglesia se construye con humildad y servicio”.

El obispo de Ibiza, Vicent Ribas, celebra en la Catedral el cuarto aniversario de su ordenación episcopal / Obispado de Ibiza

En su respuesta, el obispo ha reiterado su deseo de seguir entregado a la comunidad cristiana de las Pitiusas y ha afirmado que le gustaría servir a la Iglesia de Ibiza y Formentera toda la vida, “hasta que la muerte nos separe”, comentó en tono distendido. Entre sonrisas, añadió que espera que “el Santo Padre no se acuerde" de él para otras misiones fuera de la diócesis.

La ordenación episcopal de Vicent Ribas tuvo lugar el 4 de diciembre de 2021 en el Recinto Ferial de Ibiza, en una ceremonia multitudinaria a la que asistieron alrededor de dos mil personas. El consagrante principal fue el entonces nuncio apostólico del Vaticano en España, el arzobispo Bernardito Auza, y participaron también una veintena de cardenales, arzobispos y obispos de la Iglesia española. Con la misa celebrada en la Catedral, la diócesis ha querido renovar su acción de gracias por estos cuatro años de ministerio episcopal al servicio de Ibiza y Formentera.