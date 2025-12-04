Esta es la nueva promoción de 35 viviendas que se construirá en el centro de Santa Eulària

En donde hasta hace poco había un solar para aparcar cerca de la Escola de Música de Santa Eulària, pronto se erigirá un nuevo edificio de viviendas en el centro del pueblo. Se trata del Edificio Mar del Este, una promoción de obra nueva desarrollada por Ebe Promociones, que ya ha salido al mercado a través del portal Idealista con precios que parten desde los 560.000 euros por una vivienda de 126 metros cuadrados en primera planta.

Nueva promoción. / Idealista

La promoción se ubicará en el Passeig de la Pau, en la esquina con calle Margarita Ankermann, una zona muy próxima a es Mercat de Santa Eulària, a la parada de autobús, al Paseo Marítimo y a las principales áreas de restauración y servicios del municipio, lo que la convierte en "una localización especialmente atractiva para residentes y compradores que buscan cercanía y comodidad", explica el anuncio.

35 viviendas

El Edificio Mar del Este contará con 35 pisos de dos dormitorios, todos ellos con dos baños, cocina amueblada, aire acondicionado instalado y un sistema de aerotermia para una mayor eficiencia energética. La promoción incluye, además, piscina comunitaria, zonas ajardinadas, ascensor y la posibilidad de adquirir plazas de aparcamiento con trastero.

El proyecto, de nueva construcción, prevé entregar las llaves a finales de 2027, según la información de la promotora. La promoción se comercializa con certificado energético de proyecto, aunque los valores concretos de consumo y emisiones aún no se han detallado.