Ibiza estrena orquesta de cámara

Ibiza acogió en la noche de este jueves el estreno oficial de la nueva Orquestra de Cambra Ciutat d'Eivissa, fundada íntegramente por músicos de la isla y dirigida por la prestigiosa violinista y directora internacional de orquesta Lina Tur Bonet, galardonada con la Medalla de Oro de la Ciudad en 2017 y considerada por la prensa internacional una de las violinistas más virtuosas y versátiles de su generación. Este acontecimiento, que nace en el seno del Patronat Municipal de Música, coincidió con la conmemoración del vigésimo sexto aniversario de la declaración de Ibiza como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

La formación, compuesta por 18 músicos de cuerda frotada y de viento —“18 conmigo”, puntualiza Tur Bonet—, se presentó con una entrega gratuita que recorrió el clasicismo europeo, en la iglesia de Santa Cruz. El público pudo disfrutar del 'Concierto grosso en Sol menor, Op. 6 número 8. Fatto por la notte di Natale', de Corelli; el 'Concierto para trompa número 3 en mí bemol mayor, KV 447', de Mozart, y por último, la 'Sinfonía número 45 en Fa sostenido menor 'Los adioses', Hob l:45', de Haydn.

El público llenó el recinto de la iglesia de Santa Cruz. / Marcelo Sastre / Marcelo Sastre

Durante el recital también se pudo disfrutar de la participación del joven trompista Federico Cuevas Ruiz, nacido en Ibiza en el 1994 y formado inicialmente en el Patronato de Música de Can Ventosa con el profesor Damián Boluda. El solista ingresó en la Banda Municipal de Ibiza a los once años y debutó con la Orquestra Simfònica Ciutat d'Eivissa a los 16. Además, está graduado en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y cursó un máster en trompas históricas en el Conservatorium van Amsterdam con Teunis van der Zwart.

Horas antes, durante el ensayo de la mañana, la directora habló sobre el significado del proyecto y explicó que “la idea era celebrar un día tan señalado como el aniversario de nuestra declaración como Patrimonio de la Humanidad, algo que llevo muy a gala cuando viajo por el mundo”, explica la directora. Para Tur, el estreno de la orquesta supone también un reconocimiento al talento musical de la isla: “Siempre había pensado que podíamos hacer algo sin necesidad de refuerzos de fuera. Es un reconocimiento al fantástico trabajo de los músicos de Ibiza y al buen nivel que hay aquí”. El proyecto nace, además, con una marcada vocación de continuidad y con el objetivo de convertirse en un referente para el público local, con la voluntad de consolidar una orquesta estable que ponga en valor el talento local y a la vez conecte el público con el gran repertorio de la música clásica.

Creo que mi idea es solo apoyar una iniciativa así, y si quieren que esté aquí dirigiendo, pues con muchísimo gusto para fomentarlo lo máximo posible.

Aunque no lo había pensado hasta que le fue señalado, Tur se convierte también en la primera mujer en dirigir una orquesta en Ibiza. Un hito que recibe con naturalidad y orgullo cuándo se le pregunta al respecto: “Orgullo, pero tanto por ser mujer como si no lo fuera. Orgullo porque es estar en Ibiza. Mi madre y mi abuela no tuvieron tanto acceso a la cultura como yo, y ahora las niñas pueden ver que es absolutamente normal soñar con ser físicas o directoras de orquesta, y que puedan verse reflejadas”.

Ensayo de la nueva Orquesta de Cámara de Ibiza, con Lina Tur Bonet como directora / A.Y.E.

La directora subraya, además, la importancia de consolidar un proyecto estable, cercano y verdaderamente arraigado en la isla. “Queremos que se cree una dinámica, una inercia de algo que ocurre aquí y que se puede visitar a menudo. Es también para los ibicencos, eso es muy importante”, afirma. La creación de esta orquesta de cámara, más pequeña que una sinfónica, pero con un amplio repertorio de cuerda, pretende complementar la oferta existente y reforzar la identidad musical local: “Los ibicencos merecen tener una orquesta… ahora una realmente local, donde podamos hacer las cosas para nosotros”.

En el último ensayo también estuvo presente el alcalde de Vila, Rafael Triguero, y la concejala de Cultura, Carmen Domínguez, que se acercaron a dar la enhorabuena y desear buena suerte en la entrega a los músicos. Triguero destacó el orgullo que supone que "una artista ibicenca del prestigio de Lina Tur Bonet, Medalla de Oro de la ciudad y uno de los grandes talentos de Ibiza", dirija el estreno de esta nueva Orquesta de Cámara y que haya coincidido con la conmemoración de la declaración de Ibiza como Patrimonio de la Humanidad.

"Con esta orquesta fomada por músicos de nuestra isla, demostrando el talento que tenemos, y bajo la batuta de una ibicenca que triunfa en todo el mundo, celebramos nuestro patrimonio de una manera viva, emocionante y muy nuestra", añadió Triguero, quien aseguró que el Ayuntamiento está inviertiendo 9 millones de euros en proyectos que mejorarán el núcleo histórico "para reforzar la conservación y la proyección de nuestro legado". El alcalde concluyó con que "creemos de verdad en el potencial cultural de Ibiza, y proyectos como este lo hacen posible".

El concierto inaugural no solo dio la bienvenida a una nueva etapa musical en la isla, sino que se suma a la celebración de más de un cuarto de siglo como Patrimonio de la Humanidad, un sello que sigue inspirando iniciativas culturales capaces de unir historia, identidad y excelencia artística.