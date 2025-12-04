Una nueva consulta de genética pediátrica en Can Misses evitará un centenar de traslados de menores vulnerables a Mallorca

El Área de Salud de Ibiza y Formentera ha puesto en marcha, desde finales de octubre, una nueva consulta de genética pediátrica que permitirá evitar cerca de un centenar de desplazamientos de menores vulnerables al Hospital Universitario Son Espases, en Mallorca. Esta medida beneficia a pacientes pediátricos con trastornos del neurodesarrollo, trastorno del espectro autista (TEA), anomalías congénitas y alteraciones del crecimiento de origen sindrómico, para quienes viajar en avión puede resultar especialmente complejo y estresante.

La consulta, ubicada en el Hospital Can Misses, también atenderá a mujeres embarazadas en gestaciones con sospecha de enfermedad genética en el feto, reforzando así la capacidad diagnóstica y el acompañamiento clínico dentro de las Pitiusas.

Se trata de un recurso asistencial proporcionado por el Servicio de Diagnóstico Molecular y Genética Clínica del Hospital Son Espases, cuyo equipo se desplaza a Ibiza con frecuencia mensual. Los facultativos responsables son el Fernando Santos Simarro, de la Unidad de Diagnóstico Molecular y Genética Clínica (UDMGC), y la García de Paso Mora, del Servicio de Pediatría y vinculada a la misma unidad, coordinada por la Iciar Martínez López. Ambos especialistas valoran a menores con sospecha o diagnóstico confirmado de una enfermedad genética o rara, evitando largos desplazamientos y reduciendo los tiempos de espera.

La figura del genetista médico es clave en este proceso, ya que su formación específica permite detectar signos sindrómicos, orientar el diagnóstico y solicitar la prueba genética más adecuada, evitando retrasos y errores. La incorporación de esta especialidad en la atención pediátrica de las Pitiusas supone un avance significativo en un campo que ha crecido exponencialmente gracias a las nuevas tecnologías genómicas.

Medicina genómica

El Área de Salud subraya que la medicina genómica, cada vez más presente en la práctica clínica, requiere de una interpretación experta para que los datos obtenidos se traduzcan en decisiones terapéuticas seguras y personalizadas. Por ello, contar con equipos multidisciplinares especializados en genética —incluyendo genetistas y asesores genéticos— es esencial para acompañar a las familias en todas las fases del proceso: desde el periodo neonatal, pasando por la infancia y hasta la adolescencia, donde se plantean retos éticos relacionados con la autonomía y la toma de decisiones.

La Unidad de Genética y Genómica de las Islas Baleares tiene entre sus objetivos garantizar un acceso equitativo a la evaluación clínica, el consejo genético y las pruebas pertinentes para cualquier persona con una enfermedad genética o riesgo de padecerla. La apertura de esta nueva consulta en Can Misses refuerza este compromiso y acerca la atención especializada a las familias de Ibiza y Formentera.