El músico Marco Mezquida, en Ibiza: «Para mí era una necesidad vital denunciar con mi música el genocidio en Palestina»

A pesar de ser un músico balear y de contar con un importante recorrido profesional, son contadas las ocasiones en las que el público pitiuso ha tenido ocasión de escuchar en acción a Marco Mezquida (Mahón, 1987). «He tocado más veces en Japón que en Ibiza», reconoce en una entrevista telefónica a Diario de Ibiza el pianista, compositor e improvisador menorquín, que hoy jueves, a las 20 horas, ofrecerá un concierto en Can Ventosa, en Vila, junto al guitarrista flamenco Juan Gómez, Chicuelo, y el percusionista Paco de Mode de la mano de Alternatilla Jazz Festival y de Eivissa Escènica. Tras recordar su paso por el festival Eivissa Jazz y una actuación en 2018 en Sant Rafel, también junto a Chicuelo, Mezquida promete que el espectáculo de este jueves será «muy potente y especial». Reconocido como «una de las voces más brillantes, versátiles y personales de la música en la Península» y con una trayectoria internacional que le ha llevado por escenarios de más de 40 países, el artista dice que vive «un momento dulce».

Hace apenas un mes recogía el Premi Enderrock de la crítica al mejor disco de jazz por el trabajo ‘Del Alma’ que ha creado con el guitarrista flamenco Juan Gómez, Chicuelo, y que presentarán esta tarde en Can Ventosa. ¿Qué ha supuesto para ustedes este reconocimiento?

Recibir un galardón es siempre un honor y se agradece mucho. No nos dedicamos a esto para ganar premios sino porque la música es lo que nos llena el alma y somos felices haciéndola y viajando con ella por el mundo. Pero este reconocimiento, sin duda, ayuda a que podamos mostrar más lo que hacemos, a generar un poquito más de expectación y a que haya más gente que nos conozca, por eso lo valoramos muchísimo.

¿Qué puede esperar el público de Ibiza de este trío que forman usted, Chicuelo y Paco de Mode?

Somos un trío poderoso, con mucha personalidad, con música muy vital, con una manera de hacer muy para todos los públicos y con mucha alegría y ganas de que la gente se lo pase bien. Viajo continuamente, el martes estaba en París, el lunes en Suiza y hace unos días en Londres, en México y en Egipto. Estoy en una época muy activa y mi objetivo es hacer conciertos lo más bellos posibles para cada público. Para mí es muy importante que cada actuación sea especial y muy potente y la de este jueves en Ibiza lo va a ser. Venimos con muchas ganas.

Entiendo que la actuación se va centrar en presentar el último disco que ha compuesto junto a Chicuelo, ‘Del Alma’...

Presentaremos nuestro último disco, pero también tocaremos temas de los otros dos trabajos que hemos hecho juntos, ‘Conexión’ y ‘No hay dos sin tres’. Los tres han sido muy celebrados y hemos podido rodar con ellos por muchos lugares del mundo.

'Chicuelo' y Marco Mezquida han compuesto juntos tres discos. / Alternatilla Jazz Festival

¿Cómo definiría en pocas palabras este último trabajo?

‘Del Alma’ suena a un trío que es una unidad, que es un equipo. Es una música apasionante, llena de fuerza, a la vez de sutileza, de ritmo y de alegría. En nuestras composiciones conjuntas hay influencias del flamenco y del jazz, pero casi te diría que beben más de la música mediterránea. En ‘Del Alma’ se nota el mar y se nota también el flamenco porque hay bulerías, zapateados y soleás y, a la vez, hay improvisación y baladas que son más románticas y que podrían ser más cercanas a la música clásica.

¿Cómo surgió el proyecto de colaborar con Chicuelo?

Ambos éramos profesores del Taller de Músics de Barcelona y en varias ocasiones tuvimos la oportunidad de tocar juntos. Conectamos de una manera muy profunda, muy única y nos hicimos amigos musicalmente y decidimos crear algo conjunto. Así nació nuestros primer disco, ‘Conexión’, que ha sido una de las cosas más bonitas que nos ha pasado en la vida.

La relación está siendo muy fructífera. ¿Proyectan un cuarto trabajo juntos?

En el futuro. De momento, estamos saboreando las mieles de ‘Del Alma’.

Además del flamenco, lleva un tiempo ahondado en el fado con la cantante portuguesa Lina, con la que hace apenas unos días presentaba su primer disco a dúo, ‘O Fado’, en el Festival de Jazz de Barcelona. ¿Qué le atrae de esta música?

Es una música preciosa, llena de sensibilidad, de pasión, de una energía única y que también es bastante antagónica al flamenco, pero que es bella, es popular y folclórica. A Lina la conocí en Lisboa. Me enamoré de ella y ella de mí porque yo en esa época también estaba acompañando a Silvia Pérez Cruz, a Salvador Sobral, a Andrea Motis y otros cantantes de primer nivel. Teníamos ganas de trabajar juntos y después de un par de años llegó el momento.

Hablando de Sílvia Pérez Cruz y de Salvador Sobral, usted ha compuesto para su disco ‘Sílvia & Salvador’ el tema ‘Tempus Fugit (Plor per Palestina)’ y me consta que fue idea suya dedicarlo a Palestina.

La verdad es que para mí era una necesidad vital denunciar el genocidio en Palestina. La canción es instrumental y vocal, pero no tiene letra porque para mí es algo universal. Ellos me encargaron que les compusiera un tema y yo les hice esta canción con todo mi amor para expresar el dolor absolutamente desgarrador de lo que hemos vivido en estos años y que continúa. En mi próximo disco, ‘Táctil’, que va a salir en marzo, hago otra versión, pero a trío, de esta música y también dedico el álbum íntegramente al amor y a estas personas que de manera tan injusta han muerto en este genocidio.

¿Cuál ha sido la fórmula para lograr a sus 38 años la trayectoria internacional que tiene y ser un pianista y compositor tan solicitado?

Lo he logrado con cariño, mucho amor y mucha perseverancia.

¿Qué le aconseja a los estudiantes de música?

Que se tatúen estas tres palabras. Que tengan mucho cariño por lo que hacen, mucho amor por la humanidad porque hacemos música para la gente y la perseverancia necesaria para no perder el ánimo y seguir trabajando.