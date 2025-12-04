Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera

Tras los estrenos navideños de Vila y Sant Antoni este jueves le toca el turno a Sant Josep y el viernes a Santa Eulària, pero los programas navideños de varios municipios ya están en marcha con un montón de actividades, en su mayoría para toda la familia.

Pero si por algo destaca este fin de semana es por la música. Este jueves se estrena la nueva Orquestra de Cambra Ciutat d'Eivissa, en un concierto en la iglesia de Santa Cruz bajo la dirección de la violinista Lina Tur. En Can Ventosa Marco Mezquida y Chicuelo presentan también este jueves su concierto 'Del Alma'. El viernes en Can Ventosa es el turno de la guitarrista Mar Sánchez, dentro del ciclo 'Eivissa Clàssica'. El sábado a las 19 horas llega el primer asalto de Cañas’n’Roll con Billy Flamingos, Stone Corners y St Rafel Playboys desde las 19 horas en la plaza de Sant Josep. Joven Dolores tocan en la noche del sábado en el mercado navideño de Sant Antoni. Y el domingo se puede disfrutar del espectáculo 'Rossita’, que mezcla la ópera y el cabaret, en el Teatro Pereyra. Además de la noche especial de música española con La Movida el sábado en Sant Antoni.

Y no hay que olvidarse de la magia, porque este es el fin de semana del festival Eivicadabra, con actuaciones sábado, domingo y lunes tanto en la carpa de Navidad de Vila como en Can Ventosa, y con Jandro como estrella.

Hay muchísimas más propuestas y están todas aquí:

La violinista ibicenca Lina Tur dirige el primer concierto de la Orquestra de Cambra Ciutat d'Eivissa este jueves. / DI

JUEVES 4 DE DICIEMBRE

Navidad

Eivissa

9 horas: Exposición de elementos decorativos (alumnado IES Sa Blanca Dona). Carpa de Navidad, Paseo de Vara de Rey (hasta 20 horas).

Exposición de elementos decorativos (alumnado IES Sa Blanca Dona). Carpa de Navidad, Paseo de Vara de Rey (hasta 20 horas). 11 horas: Mercado de Navidad (11 a 14 y 17 a 21 horas). Paseo de Vara de Rey.

Mercado de Navidad (11 a 14 y 17 a 21 horas). Paseo de Vara de Rey. 12 horas: Mercado gastronómico (12 a 15.30 y 18 a 22.30 horas). Paseo de Vara de Rey.

Mercado gastronómico (12 a 15.30 y 18 a 22.30 horas). Paseo de Vara de Rey. 17 horas: Feria de atracciones (hasta 23 horas; jornada inclusiva 17–19 horas). Sa Joveria.

Feria de atracciones (hasta 23 horas; jornada inclusiva 17–19 horas). Sa Joveria. 19 horas: Música en vivo. Plaza de Sa Graduada.

Música en vivo. Plaza de Sa Graduada. 21 horas: Concierto Día del Patrimonio Mundial (Orquestra de Cambra Ciutat d‘Eivissa, dirigida por Lina Tur). Iglesia de Santa Cruz.

Sant Josep

18 horas: Encendido de la Navidad en Sant Josep con actuación del Cor de L’Urgell en la plaza de la iglésia y juegos infantiles y animación navideña en la zona peatonal junto al Ayuntamiento.

Formentera

Mercado Navideño. Plaza de la Constitución.

Plaza de la Constitución. Mininadal (zona infantil). Plaza de la Constitución.

Plaza de la Constitución. 18.30 horas: Taller de galletas de jengibre. Casal de Joves.

Cine

‘Simón de la montaña’. De Federico Luis (Argentina, 2024). Ciclo Anem al cine. 20.30 horas en Multicines Eivissa.

Música

Orquestra de Cambra Ciutat d’Eivissa. Presentación de la nueva formación, dirigida por Lina Tur. Obras de Coreelli, Mozart y Haydn. 21 horas en la iglesia de Santa Creu de Vila. Entrada libre.

‘Del Alma’. Concierto de jazz Chicuelo & Marco Mezquida. Ciclo ‘Eivissa Clàssica’. En Can Ventosa. A las 20 horas. Entradas 25€ en Ticketib.

Sandy Valey Band. Rock. 19 horas en Can Moreta, plaza de sa Graduada de Vila.

Pep Còsmic i es verros de Balàfia. Folk ibicenco. 19 horas en Can Jordi Blues Station.

Elio Crispo. ‘I love the 80’s’. Versiones. 20 horas en Cas Costas.

Sam & Iván. Soul y blues. 20.30 horas en Why not? de Cala de Bou.

Conferencia

‘Història des fútbol eivissenc’. Con Joan Riera de Ca n'Alfredo, Tolo Darder, 'Conde’ y Sebastián Candela. 19.30 horas en es Casino des Moll.

La guitarrista Mar Sánchez actúa este viernes en el ciclo 'Eivissa Clàssica' / DI

VIERNES 5 DE DICIEMBRE

Navidad

Eivissa

10 horas: Mercadillo solidario Aspanob (artículos infantiles 2ª mano, hasta 20 horas). Paseo de Vara de Rey.

Mercadillo solidario Aspanob (artículos infantiles 2ª mano, hasta 20 horas). Paseo de Vara de Rey. Mercado de Navidad (11 a 14 y 17 a 21 horas). Paseo de Vara de Rey.

(11 a 14 y 17 a 21 horas). Paseo de Vara de Rey. Mercado gastronómico (12 a 23 horas). Paseo de Vara de Rey.

(12 a 23 horas). Paseo de Vara de Rey. 13 horas: Miss Aránzazu & Omar Guzmán, ‘A Very Jazzy Christmas’. Mercado gastronómico.

Miss Aránzazu & Omar Guzmán, ‘A Very Jazzy Christmas’. Mercado gastronómico. 16 horas: Photocall navideño itinerante (globos, hasta 20 horas). Plaza d’Antoni Albert i Nieto.

Photocall navideño itinerante (globos, hasta 20 horas). Plaza d’Antoni Albert i Nieto. 17 horas: Ciudad Navideña (castillos hinchables, hasta 20 horas). Parque Reina Sofía.

Ciudad Navideña (castillos hinchables, hasta 20 horas). Parque Reina Sofía. 20 horas: Ace of Hearts by Jessica Ros & Iván Roman. Mercado gastronómico.

Ace of Hearts by Jessica Ros & Iván Roman. Mercado gastronómico. 20 horas: ‘Eivissa Clàssica’, Mar Sánchez (guitarra). Can Ventosa (8 €).

Sant Antoni

15.30 a 19.30 horas: Espacios mágicos

Espacios mágicos 20 horas: Concierto Soul Doctor (Mercado)

Concierto Soul Doctor (Mercado) 22 horas: Concierto Joven Dolores (Mercado)

Santa Eulària

Mercado de Navidad. 16.30 a 20 horas: Inauguración con juegos de Ludoteca de Jardí (16 a 20 horas), talleres infantiles y photocall ‘bubble tent’ e ‘Ibiza nevada’ (19 a 20 horas) con Cachirulo. Passeig de s’Alamera.

16.30 a 20 horas: Inauguración con juegos de Ludoteca de Jardí (16 a 20 horas), talleres infantiles y photocall ‘bubble tent’ e ‘Ibiza nevada’ (19 a 20 horas) con Cachirulo. Passeig de s’Alamera. 18 horas: Encendido de las luces con Banda Juvenil, Coro Infantil y alumnado de iniciación de la Escuela Municipal de Música. Plaza España.

Sant Josep

17.30 horas: Cuentacuentos 'Invierno, ya estás aquí' dentro del ciclo 'Conta’m un conte', para bebés de 0 a 3 años, en la Biblioteca Vicent Serra Orvay de Sant Jordi.

Cuentacuentos 'Invierno, ya estás aquí' dentro del ciclo 'Conta’m un conte', para bebés de 0 a 3 años, en la Biblioteca Vicent Serra Orvay de Sant Jordi. 19 horas: Inauguración de la exposición 'Habitar la deriva', de Valeria Fieschi Marí, en la sala de exposiciones de Can Curt (Sant Agustí).

Música

Eivissa Clàssica. ‘Solo Guitar’. Velada dedicada a la guitarra como instrumento solista con Mar Sánchez. 20 horas en Can Ventosa. Entradas: 8 euros, disponibles en Eivissa Clàssica.

Carlos Tur. Canción melódica y ritmos latinos. 21.30 horas en La Ponderosa.

Gastronomía

I Concurso de Allioli. Certamen dentro de la XVI edición de Restaurat. Categorías tradicional y creativo. 17 horas en el Hotel Blauparc de Sant Antoni.

El mago y humorista Jandro, estrella del Eivicadabra. / D.I.

SÁBADO 6 DE DICIEMBRE

Navidad

Eivissa

Mercado de Navidad (11 a 14 y 17 a 21 horas). Paseo de Vara de Rey.

(11 a 14 y 17 a 21 horas). Paseo de Vara de Rey. Mercado gastronómico (12 a 23 horas). Paseo de Vara de Rey.

(12 a 23 horas). Paseo de Vara de Rey. 11 horas: Ciudad Navideña (castillos hinchables, hasta 14 horas y de 17 a 20 horas). Parque Reina Sofía.

Ciudad Navideña (castillos hinchables, hasta 14 horas y de 17 a 20 horas). Parque Reina Sofía. 11 horas: Talleres creativos infantiles (hasta 14 horas). Parque Reina Sofía.

Talleres creativos infantiles (hasta 14 horas). Parque Reina Sofía. 12 horas: Festival Eivicadabra, ‘La magia de la Naturaleza’ (Patri Zenner). Carpa de Navidad.

Festival Eivicadabra, ‘La magia de la Naturaleza’ (Patri Zenner). Carpa de Navidad. 13 horas: Los del Varadero. Mercado gastronómico.

Los del Varadero. Mercado gastronómico. 16 horas: Photocall navideño itinerante (globos, hasta 20 horas). Plaza Bob Marley (es Pratet).

Photocall navideño itinerante (globos, hasta 20 horas). Plaza Bob Marley (es Pratet). 17 horas: Festival Eivicadabra, ‘Con las manos en la magia’ (Mago Dálux). Carpa de Navidad.

‘Con las manos en la magia’ (Mago Dálux). Carpa de Navidad. 17 horas: ‘La magia de Jandro’. Can Ventosa (20 € anticipada / 25 € taquilla).

‘La magia de Jandro’. Can Ventosa (20 € anticipada / 25 € taquilla). 18.30 horas: Dúo Rubi & Fer. Sala Petita, Can Ventosa (10 € / 15 €).

Dúo Rubi & Fer. Sala Petita, Can Ventosa (10 € / 15 €). 20 horas: ‘La magia de Jandro’. Can Ventosa (20 € / 25 €).

‘La magia de Jandro’. Can Ventosa (20 € / 25 €). 20 horas: Maty Fernández Band.

Sant Antoni

10 a 14 y 15.30 a 19.30 horas: Espacios mágicos

Espacios mágicos 11 a 13.15 y 17 a 19.15 horas: Tren de Piruleto

Tren de Piruleto 11.30 horas: Pasacalles navideño (Passeig de ses Fonts)

Pasacalles navideño (Passeig de ses Fonts) 12 horas: Inauguración Caseta de Papá Noel

Inauguración Caseta de Papá Noel 13 horas: El Mundo de Azahar (Mercado)

El Mundo de Azahar (Mercado) 16.30 horas: Pasacalles + espectáculo (Caseta de Papá Noel)

Pasacalles + espectáculo (Caseta de Papá Noel) 17 horas: Obra en la Caseta de Papá Noel

Obra en la Caseta de Papá Noel 20 horas: Concierto Super 8 by Neon Collective (Mercado)

Santa Eulària

Mercado de Navidad. 10.30 a 13.30 horas y 16.30 a 20 horas: Juegos de Ludoteca de Jardí (10 a 20 horas), talleres, photocall ‘bubble tent’, ‘boom box’ navideño con Cachirulo (11.30 a 13 horas) y tardeo navideño (16.30 a 18.30 horas). Passeig de s’Alamera.

10.30 a 13.30 horas y 16.30 a 20 horas: Juegos de Ludoteca de Jardí (10 a 20 horas), talleres, photocall ‘bubble tent’, ‘boom box’ navideño con Cachirulo (11.30 a 13 horas) y tardeo navideño (16.30 a 18.30 horas). Passeig de s’Alamera. 18 horas: Danza. ‘A&S: Viajeras del espacio’ (Baal). Centro Cultural de Jesús.

Sant Josep

19 horas: Concierto 'Cañas ‘n’ Roll 2025' con Stone Corners, Sant Rafel Playboys y Billy Flamingos y 'Burger Fest' (miniburger y bebida), en la carpa de Sant Josep.

Sant Joan

10 horas: III Exhibición 4x4: Vive la adrenalina del 4x4 con un fin de semana lleno de barro, motores y diversión. Lugar: Finca Can Cudulá.

III Exhibición 4x4: Vive la adrenalina del 4x4 con un fin de semana lleno de barro, motores y diversión. Lugar: Finca Can Cudulá. 18 horas: 'Cançoner de les Pitiüses': Baile con la Colla de Labritja. Lugar: Sala de Plenos del Ayuntamiento de Sant Joan.

Fiestas de Santa Gertrudis

14 horas: Comida de Manos Unidas. Restaurante Santa Gertrudis.

Fiestas de Sant Llorenç

Desde las 8 horas: Exhibición de coches de competición 4x4 en Finca Can Cudula.

Fiestas de Sant Francesc

20.30 horas: Concierto de ‘Ritmo de Isla’. Sala de Cultura (Cinema).

Fiestas de Forada

10 horas: Excursión a la iglesia de Sant Antoni con visita teatralizada y comida en el restaurante Es Cruce (Sant Rafel). Inscripciones hasta el 1 de diciembre en el tel. 626 644 643. Plazas limitadas.

Musical

‘Operación Santa 10’. A cargo de Penschow Espectáculos. Sala Sa Vinya de Sant Josep a las 17 horas. Entradas: 18 € niños, 20 € adultos.

Música

Cañas’n’Roll. Conciertos de Billy Flamingos, Stone Corners y St Rafel Playboys. Desde las 19 horas en la plaza de Sant Josep.

Ritmo de Isla. concierto de la orquesta infantil y juvenil de Formentera. 20.30 horas en la Sala de Cultura (cine) de Sant Francesc.

Iggi & The Popcorns. Rock. 14.30 horas en Johnny’s Bar de Cala de Bou.

The Rosemary Family. Rumpa y funk. 16.30 horas en Rosana’s.

Medio Ambiente

‘Juntos Farm’. Jornada de puertas abiertas en la finca ecológica de Santa Gertrudis, con actividades de 9 a 16 horas. Desayunos y almuerzos de proximidad, talleres prácticos, actividades infantiles, visitas guiadas y charlas sobre vida regenerativa. Todos los sábados.

Arte

Taller Open Call de Ses12Naus. ‘Take a salt walk’. Caminata performativa por ses Salines con el artista Diogo da Cruz. De 11.30 a 13.30 horas. Inscripciones en Ses12Naus.

Billy Flamingos tocan este sábado en Cañas'n'Roll / Zowy Voeten

DOMINGO 7 DE DICIEMBRE

Navidad

Eivissa

Mercado de Navidad (11 a 14 y 17 a 21 horas). Paseo de Vara de Rey.

Mercado gastronómico (12 a 23 horas). Paseo de Vara de Rey.

(12 a 23 horas). Paseo de Vara de Rey. 11 horas: Ciudad Navideña (castillos hinchables, hasta 14 horas y de 17 a 20 horas). Parque Reina Sofía.

Ciudad Navideña (castillos hinchables, hasta 14 horas y de 17 a 20 horas). Parque Reina Sofía. 11 horas: Talleres creativos infantiles (hasta 14 horas). Parque Reina Sofía.

Talleres creativos infantiles (hasta 14 horas). Parque Reina Sofía. 12 horas: Festival Eivicadabra, ‘Lolamentando – Lo lamento’. Carpa de Navidad.

‘Lolamentando – Lo lamento’. Carpa de Navidad. 13 horas: DJ D-Ramones. Mercado gastronómico.

DJ D-Ramones. Mercado gastronómico. 16 horas: Photocall navideño itinerante (globos, hasta 20 horas). Cas Serres (aparcamiento guardería).

Photocall navideño itinerante (globos, hasta 20 horas). Cas Serres (aparcamiento guardería). 17 horas: Festival Eivicadabra, ‘Cantando bajo la magia’ (Luigi Ludus). Carpa de Navidad.

‘Cantando bajo la magia’ (Luigi Ludus). Carpa de Navidad. 18.30 horas: Dúo Rubi & Fer. Sala Petita, Can Ventosa (10 € / 15 €).

Dúo Rubi & Fer. Sala Petita, Can Ventosa (10 € / 15 €). 20 horas: Gala de Magia (Celia Muñoz, Rubi & Fer, Dúo Kybalion, Víctor Cerro, Miguel Muñoz; presenta Mag Albert). Can Ventosa (20 € / 25 €).

Gala de Magia (Celia Muñoz, Rubi & Fer, Dúo Kybalion, Víctor Cerro, Miguel Muñoz; presenta Mag Albert). Can Ventosa (20 € / 25 €). 20 horas: Music 4 Life. Mercado gastronómico.

Sant Antoni

10 a 14 y 15.30 a 19.30 horas: Espacios mágicos

Espacios mágicos 11 a 13.15 horas: Tren de Piruleto

Tren de Piruleto 12 y 17 horas: Caseta de Papá Noel

Caseta de Papá Noel 13 horas: Toc i Pam (Mercado)

Toc i Pam (Mercado) 16 a 24 horas: La Movida especial música nacional (Mercado)

Santa Eulària

Mercado de Navidad. 10.30 a 13.30 horas: Juegos de Ludoteca de Jardí (10 a 18 horas), talleres y photocall ‘bubble tent’ con Cachirulo. Passeig de s’Alamera.

Sant Joan

10 horas: III Exhibición 4x4: Vive la adrenalina del 4x4 con un fin de semana lleno de barro, motores y diversión. Lugar: Finca Can Cudulá.

Fiestas de Sant Llorenç

Desde las 8 horas: Exhibición de coches de competición 4x4 en Finca Can Cudula.

Fiestas de Sant Francesc

10.30 horas: XLVI edición de la Minimaratón Memorial John Tunks. Plaça de la Constitució.

Musical

‘Operación Santa 10’. A cargo de Penschow Espectáculos. Sala Sa Vinya de Sant Josep a las 12 horas y a las 17 horas. Entradas: 18 € niños, 20 € adultos.

Historia

Visita teatralizada al Cementeri Vell de Vila. Un recorrido por la historia del cementerio más antiguo de la ciudad y las personalidades enterradas allí. 19 horas. Actividad gratuita con inscripción previa en www.eivissaparticipa.es.

Espectáculos

'Rossita’. Experiencia escénica que mezcla la ópera y el cabaret creada por la soprano Mar Vives y el pianista Marc Laliga. 19 horas en el Teatro Pereyra. Entradas entre 22 y 32 € con consumición.

Música

Sam & Iván. Soul y blues. 14 horas enCool Café de Cala de Bou.

Ópera y cabaret con Rossita, este domingo en el Teatro Pereyra. / DI

LUNES 8 DE DICIEMBRE

Navidad

Eivissa

Mercado de Navidad (11 a 14 y 17 a 21 horas). Paseo de Vara de Rey.

(11 a 14 y 17 a 21 horas). Paseo de Vara de Rey. Mercado gastronómico (12 a 23 horas). Paseo de Vara de Rey.

(12 a 23 horas). Paseo de Vara de Rey. 11 horas: Ciudad Navideña (castillos hinchables, hasta 14 horas y de 17 a 20 horas). Parque Reina Sofía.

Ciudad Navideña (castillos hinchables, hasta 14 horas y de 17 a 20 horas). Parque Reina Sofía. 11 horas: Talleres creativos infantiles (hasta 14 horas). Parque Reina Sofía.

Talleres creativos infantiles (hasta 14 horas). Parque Reina Sofía. 12 horas: Festival Eivicadabra , ‘La magia de un trotamundos’ (David Navares). Carpa de Navidad.

, ‘La magia de un trotamundos’ (David Navares). Carpa de Navidad. 13 horas: Dúo Daniela Heels. Mercado gastronómico.

Dúo Daniela Heels. Mercado gastronómico. 16 horas: Photocall navideño itinerante (globos, hasta 20 horas). AAVV San Pablo (Can Escandell).

Photocall navideño itinerante (globos, hasta 20 horas). AAVV San Pablo (Can Escandell). 17 horas: ‘Alokayto’ (Kayto). Can Ventosa (10 € / 15 €).

‘Alokayto’ (Kayto). Can Ventosa (10 € / 15 €). 18.30 horas: Dúo Rubi & Fer. Can Ventosa (10 € / 15 €).

Dúo Rubi & Fer. Can Ventosa (10 € / 15 €). 20 horas: Vila a 45 RPM con DJ Javi Box. Mercado gastronómico.

Sant Antoni

10 a 14 y 15.30 a 19.30 horas: Espacios mágicos

Espacios mágicos 12 a 13 horas: Taller de manualidades (Duendes Juguetones)

Taller de manualidades (Duendes Juguetones) 13 horas: Concierto Paul Michelle (Mercado)

Concierto Paul Michelle (Mercado) 17 horas: Caseta de Papá Noel

Caseta de Papá Noel 17 horas: Espectáculo 'Caty y la Navidad' (Mercado)

Santa Eulària

Mercado de Navidad. 10.30 a 13.30 horas y 16.30 a 20 horas: Juegos de Ludoteca de Jardí (10 a 14 horas) y talleres infantiles. Taller de Navidad con flores preservadas (17 a 19 horas; inscripciones: comercio@santaeularia.com). Passeig de s’Alamera.

10.30 a 13.30 horas y 16.30 a 20 horas: Juegos de Ludoteca de Jardí (10 a 14 horas) y talleres infantiles. Taller de Navidad con flores preservadas (17 a 19 horas; inscripciones: comercio@santaeularia.com). Passeig de s’Alamera. 11.30 horas: Mañana navideña con desfile, pintacaras y teatro. Plaza de la Iglesia de Jesús.

Mañana navideña con desfile, pintacaras y teatro. Plaza de la Iglesia de Jesús. 12.30 horas: Misa con Colla de l’Horta y bendición del Belén. Iglesia de Jesús.

Misa con Colla de l’Horta y bendición del Belén. Iglesia de Jesús. 13.15 horas: Baile tradicional con Colla de l’Horta. Plaza de la Iglesia de Jesús.

Sant Josep

18 horas: Gala de Navidad del CD Illes Pitiüses, en el auditorio Caló de s’Oli (Cala de Bou).

Formentera

Mercado Navideño. Plaza de la Constitución.

Plaza de la Constitución. Mininadal (zona infantil). Plaza de la Constitución.

Plaza de la Constitución. 18 horas: Representación de ‘Camins d’història. Oratori Joan Marí Cardona’, obra de Bernat Joan con música de Bartomeu Tur y dirección de Jordi Martí. Con el Cor de Sant Josep y el Grup de Teatre de l’Institut d’Estudis Eivissencs. Iglesia de Sant Francesc.

Musical

‘Operación Santa 10’. A cargo de Penschow Espectáculos. Sala Sa Vinya de Sant Josep a las 12 horas y a las 17 horas. Entradas: 18 € niños, 20 € adultos.

INFANTIL

‘Feria de Atracciones de Navidad’: Aparcamiento de sa Joveria (Eivissa). Horarios: lunes a jueves, 17 a 23 horas; fines de semana, 17 a 24 horas; domingos y festivos, 11 a 14 horas. Hasta el 12 de enero.

ARTE

Fira d’Art d’Eivissa. Muestra colectiva de Navidad con obras de Ángel Zabala, Aïda Miró, Aphon Hengcharoen, Bonet Vallribera, Carmen Almécija, Carmen Liberal, Diana Bustamante, Doralice Souza, Juan Costa-Hoevel, Júlio Bauzá, Julián Molina, Mar Ample, Marga Guasch, Marga Juan, Miguel Ángel García López, Patricia Boned y Rita Bretones. Horario de visita de lunes a viernes de 10.30 a 13.30 h y de 17.30 a 20.30 h. Y los días 24 y 31 de diciembre de 10.30 a 13.30 h. Hasta el 5 de enero.

Javi Parejo expone sus fotografías en el Ajuntament Vell de Formentera. / P.M.V.

EXPOSICIONES

'Paisatgisme en el fons artístic del Consell Insular d'Eivissa'. 35 pinturas de paisajes de artistas de la isla de los dos últimos siglos. Inauguración el viernes 5 de diciembre en Sa Nostra Sala, c/ Aragó de Vila. De lunes a viernes en horario de 10 a 13.30 horas y de 17.30 a 20.30 y los sábados de 10.30 a 13.30 horas. Hasta el 31 de enero.

Javi Parejo. ‘Pioners. Empremtes en el temps’. Muestra fotográfica sobre los responsables de la transformación de Formentera. De 11 a 14 y de 18 a 20 horas en la Sala Ajuntament Vell de Sant Francesc. Domingos y lunes mañanas cerrado. Hasta el 13 de diciembre.

Laura de Grinyo. 'Form and Spirit', cerámicas. Inauguración el sábado 6 de diciembre de 18 a 21 horas en la galería Parra & Romero de Santa Gertrudis. De lunes a viernes de 11 a 14 horas. El sábado 13 a las 18 horas, performance sonora con Héctor Koa. Hasta final de año.

‘50 imatges. 100 anys’. Muestra fotográfica sobre la vida de Joan Marí Cardona. De martes a sábados de 11 a 14 horas en el Centre Antoni Tur Gabrielet de Formentera. Hasta el 10 de enero.

‘Esglèsies d’Eivissa i Formentera’. Obras sobre las iglesias de la isla. Refectori del Ayuntamiento de Eivissa. De lunes a viernes de 9 a 14.30 y sábados de 11 a 13.30 horas. Hasta el 23 de enero.

‘Nothing is real’. Exposición visual retrospectiva sobre el grupo de rock ibicenco Peter Colours. Ciclo Cañas’n’Roll’. Del 3 al 10 de diciembre en Can Jordi Blues Station.

‘Ses Carlines’. Muestra colectiva de seis creadoras ibicencas. De martes a sábado de 10 a 13.30 y de 16.30 a 19.30 horas en la sala Sant Jaume 72 de Santa Eulària. Hasta el 9 de diciembre.

Tahirha Luck. ‘The sacred’, pinturas. De lunes a viernes de 9.30 a 13.30 y de 16 a 20 horas, en el Centro XCultural de Jesús. Hasta el 29 de diciembre.

Violeta Galera. ‘El jardín que me habita’, pinturas. Inauguración el viernes 28 de noviembre en la galería Estudio Laterna de Santa Gertrudis. Hasta el 30 de enero de 2026.

Muestra de invierno del Espacio Micus. Obras de Elena Vinyàrskaya (pintura), Manuel Salgado (escultura) y Julien Maunié (pintura). Inauguración domingo 30 de noviembre de 11 a 15 horas. Espacio Micus ctra. de Jesús a Cala Llonga km 3. Abierto domingos de 11 a 14 horas o por cita telefónica 971191923. Hasta abril de 2026.

‘Marginalia: el caracol guerrero’, exposición colectiva de arte contemporáneo de 19 artistas. Far de ses Coves Blanques de Sant Antoni. De martes a viernes de 17 a 20 horas; sábados, 10 a 14 horas y 17 a 20 horas; domingos y lunes, cerrado. Hasta el 6 de diciembre.

Carmen Hervás. ‘Energía de los elementos’, pintura. Ocean Drive Eivissa (Marina Botafoch). Visita en horario del hotel. Hasta el 12 de diciembre.

‘ARTNT 03’. Filmótica Studio (Ignasi Walllis, 8). Pinturas, fotografías y obra gráfica de una veintena de artistas a precios explosivos. De martes a sábado de 12 a 20 horas. Hasta el 28 de febrero.

Elisabeth Louy. ‘Chelsea Visions’, pinturas. Inauguración jueves 20 de octubre de 18 a 22 horas en Pure Ibiza Real Estate de Jesús. Hasta final de año.

Aïda Miró. ‘Emperò!’ Pinturas. Sala Baleària del Puerto de Eivissa. De lunes a domingo de 10 a 20 horas. Hasta el 7 de enero.

Ferrer Barbany. ‘Evocació’. Fotografías. Espai Frumentaria del Port de la Savina. Formentera. Miércoles, jueves y viernes de 17 a 20 horas y sábados y domingos de 11 a 14 horas. Hasta el 14 de diciembre.

‘Pitiüses, Empúries, Ensérune. El viatge possible’. Exposición sobre el patrimonio arqueológico compartido entre les Illes Balears, Catalunya y Occitània del proyecto InterMedit. Far de la Mola de Formentera. Hasta diciembre.

‘Ibiza disco poster collection’. Muestra de la colección de carteles de discotecas de Pep Pilot. Ses Casetes Art Café de Santa Eulària. Hasta el 6 de enero.

'El final del camino'. Exposición del artista visual Pedro María Asensio. Espacio Broner de la demarcación de Ibiza y Formentera del Col.legi d'Arquitectes de les Illes Balears (Coaib). Hasta el 16 de enero.

MERCADILLOS

Sant Joan: Mercadillo de artesanía, ropa, complementos y producto local. Actividades infantiles y música en vivo. Domingos de 10 a 16 horas.

Las Dalias: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Mercadillo de Navidad: Sábados de 10 a 17 y dominegos de 11 a 17 horas.

Mercat de sa Cooperativa: Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni.

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas.

Formentera:

Mercado de segunda mano de Sant Francesc: Martes y sábados de 11 a 14 horas en el Jardí de ses Eres. Todo el año.