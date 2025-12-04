Sant Josep enciende las luces de Navidad con música, juegos infantiles y chocolate

Sant Josep ya respira ambiente navideño. El Ayuntamiento ha celebrado este jueves el acto oficial de encendido de las luces de Navidad, una cita que ha reunido a vecinos y familias en una tarde marcada por la música, la ilusión de los más pequeños y el calor de la convivencia.

Las voces del Cor de l’Urgell, con cerca de un centenar de niños, han abierto la velada interpretando villancicos tradicionales. Uno de los momentos más emotivos ha llegado cuando han cantado, junto a Reya Thomas, ‘Sa cançó de Sant Josep’, un tema que con los años se ha ganado un lugar especial como himno oficioso del municipio.

Tras la cuenta atrás y el encendido de las luces que han iluminado la fachada del Ayuntamiento y las calles cercanas, la fiesta ha continuado bajo la carpa instalada para la ocasión. Allí, Miss Aránzazu Quartet ha presentado su espectáculo 'A Very Jazzy Christmas', un concierto que ha llenado la tarde de espíritu navideño en clave de jazz y ha puesto banda sonora a la alegría de grandes y pequeños.

Las imágenes del encendido de luces de Navidad en Sant Josep / Marcelo Sastre

Para combatir el fresco no ha faltado el chocolate caliente -sin gluten y sin lactosa-. Una propuesta pensada para que todos puedan probar el lado más dulce de la jornada. Además, los más pequeños han podido disfrutar de castillos hinchables, el juego del ‘suelo es lava’ y diferentes actividades que les han mantenido en constante movimiento.

La concejala de Fiestas, Isabel Castellar, ha subrayado que "el encendido de luces es el punto de partida de un calendario de actividades pensado para que todo el municipio viva estas fechas con ilusión y tradición", y ha recordado que en las próximas semanas, Sant Josep contará con numerosas propuestas familiares repartidas por todo su término municipal.

Por su parte, el alcalde Vicente Roig ha destacado el valor simbólico del acto: "Este es uno de los momentos más bonitos del año, cuando compartimos el espíritu de la Navidad en la calle, en familia y con nuestros vecinos. Deseamos que estas fiestas vuelvan a unirnos y que Sant Josep siga siendo un municipio vivo, acogedor y lleno de esperanza".