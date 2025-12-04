El encendido de luces de Navidad en Sant Josep se traslada a la peatonal del Ayuntamiento
Será este jueves a las 18 horas
Sant Josep da la bienvenida a la Navidad este jueves a las 18 horas con el tradicional encendido de luces. En principio, estaba previsto que se realice en la plaza de la iglesia, pero finalmente se llevará a cabo en la zona peatonal junto al Ayuntamiento.
El evento contará con la actuación del Cor de l’Urgell, con una actuación sorpresa y con una serie de actividades infantiles en la zona peatonal.
El alcalde Vicent Roig Tur ha subrayado que estas fiestas “reflejan la fuerza de un municipio que sabe trabajar en equipo y poner en valor aquello que nos une”.
El programa de actividades para estas fiestas es uno de los más amplios de los últimos años, con una combinación de cultura, música, deporte, gastronomía y tradición pensada para todos los públicos, desde los más pequeños hasta las personas mayores.
Consulta el programa completo de Navidad en Sant Josep AQUÍ.
