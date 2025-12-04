Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El encendido de luces de Navidad en Sant Josep se traslada a la peatonal del Ayuntamiento

Será este jueves a las 18 horas

Animación navideña en Sant Josep.

Animación navideña en Sant Josep. / D.E.

Jessica Merodio

Jessica Merodio

Ibiza

Sant Josep da la bienvenida a la Navidad este jueves a las 18 horas con el tradicional encendido de luces. En principio, estaba previsto que se realice en la plaza de la iglesia, pero finalmente se llevará a cabo en la zona peatonal junto al Ayuntamiento.

El evento contará con la actuación del Cor de l’Urgell, con una actuación sorpresa y con una serie de actividades infantiles en la zona peatonal.

Presentación del programa de Navidad de Sant Josep

Presentación del programa de Navidad de Sant Josep / ASJ

El alcalde Vicent Roig Tur ha subrayado que estas fiestas “reflejan la fuerza de un municipio que sabe trabajar en equipo y poner en valor aquello que nos une”.

El programa de actividades para estas fiestas es uno de los más amplios de los últimos años, con una combinación de cultura, música, deporte, gastronomía y tradición pensada para todos los públicos, desde los más pequeños hasta las personas mayores.

Noticias relacionadas y más

Consulta el programa completo de Navidad en Sant Josep AQUÍ.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. PP y Vox se alían para eliminar las restricciones a la pesca deportiva en las reservas marinas de Ibiza
  2. Una pequeña casa de campo en Ibiza por 450.000 euros pero con truco
  3. Robos en Ibiza: Los vecinos se hartan de la inseguridad en ‘Cala de Bronx’
  4. Fallece un hombre en Sant Vicent tras caerle un árbol encima
  5. La fiesta en una villa de lujo de Ibiza que terminó en tragedia: reabierta la investigación por la muerte de Flor Bollini, la 'chamana de los empresarios'
  6. Un hotel de Ibiza deberá retranquear un muro seis metros por orden judicial
  7. Dos investigados por un fraude masivo en la ITV de Ibiza: 1.400 citas con el mismo contacto
  8. Denuncian su desaparición en Ibiza tras pasar 18 horas seguidas en varios salones de juego

El encendido de luces de Navidad en Sant Josep se traslada a la peatonal del Ayuntamiento

El encendido de luces de Navidad en Sant Josep se traslada a la peatonal del Ayuntamiento

Dos investigados por un fraude masivo en la ITV de Ibiza: 1.400 citas con el mismo contacto

Dos investigados por un fraude masivo en la ITV de Ibiza: 1.400 citas con el mismo contacto

Dos heridos, al menos uno de ellos grave, al desplomarse una vivienda en Santa Eulària

Dos heridos, al menos uno de ellos grave, al desplomarse una vivienda en Santa Eulària

Llegan las ayudas del Consell por las inundaciones en Ibiza: los detalles y cómo tramitarlas

Llegan las ayudas del Consell por las inundaciones en Ibiza: los detalles y cómo tramitarlas

Santa Eulària modifica su ordenanza de ruidos para poder precintar equipos de música al momento

Esta es la nueva promoción de 35 viviendas que se construirá en el centro de Santa Eulària

Esta es la nueva promoción de 35 viviendas que se construirá en el centro de Santa Eulària

Hallan restos arqueológicos que describen la evolución urbana de la ciudad de Ibiza

Hallan restos arqueológicos que describen la evolución urbana de la ciudad de Ibiza

Así operaban los investigados por un fraude masivo en la ITV de Ibiza

Así operaban los investigados por un fraude masivo en la ITV de Ibiza
Tracking Pixel Contents