Ibiza, Formentera y el resto de Baleares lideran la participación de extranjeros en la compraventa de viviendas
El archipiélago se sitúa también en las primeras posiciones en cuanto al precio en las compraventas realizadas tanto por personas físicas como jurídicas
Europa Press
Ibiza y Formentera, junto al resto de las islas Baleares, junto a otras zonas costeras, lidera la participación de extranjeros en la compraventa de viviendas, con un 38%, según datos difundidos este jueves por el Consejo General del Notariado referidos al periodo 2007-2025.
Según los mismos datos, el archipiélago se sitúa también en las primeras posiciones en cuanto al precio en las compraventas realizadas tanto por personas físicas como jurídicas.
En el caso de las compraventas por parte de personas jurídicas, Baleares registra el precio medio más alto, con 3.137 euros/m2. En canto a las operaciones realizadas por personas físicas, el archipiélago se sitúa junto al País Vasco como las dos comunidades más caras, con un precio medio de 2.484 euros/m2.
Por tipología, el 86% de las compraventas de viviendas en este periodo las hicieron personas físicas, y el 14% restante, jurídicas. En el caso de las compraventas ejecutadas por personas jurídicas, el 9% eran extranjeras y el 91%, nacionales.
