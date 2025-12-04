La epidemia de gripe llega a Baleares un mes antes de lo previsto y pone en alerta las fiestas navideñas

Baleares entra en fase epidémica de la gripe un mes antes de lo previsto y pone en alerta las fiestas navideñas. La consellera de Salud, Manuela García, que ha presidido esta mañana el Comité Autonómico de Enfermedades Infecciosas, ha informado tras la reunión que las islas acaban de iniciar la fase ascendente de la onda epidémica de la enfermedad.

Baleares cuenta ahora mismo con una incidencia de 37,3 casos por cada 100.000 habitantes, reflejando una incidencia ligeramente superior al umbral en las islas, establecido en los 36 casos por cien mil habitantes.

De esta forma, el archipiélago ha entrado ya en el inicio de la fase epidémica de la enfermedad un mes antes de lo previsto (lo habitual es a principios de enero). En este sentido, la conselleria de Salut destaca que el aumento de casos en las islas es similar a lo que está sucediendo en el resto de España y a nivel mundial.

El pico, previsto para navidades

Ante esta situación, si continúa la tendencia el pico de máxima incidencia está previsto que llegue a finales de diciembre, en plena navidad. Por este motivo, desde la conselleria de Salut recomiendan a los ciudadanos de las islas el uso de mascarillas en espacios cerrados y en lugares con grandes concentraciones de gente, especialmente aquellos que tengan síntomas respiratorios.

"Recomendamos el uso de la mascarilla en lugares cerrados y muy concurridos como autobuses, cines y también en entornos vulnerables como los hospitales, centros de salud y residencias con personas mayores", destaca Manuela García.

La mascarilla no será obligatoria

Respecto a la posibilidad de implantar la obligatoriedad del cubrebocas ante el pico de gripe, la consellera asegura que "la obligatoriedad no está contemplada en ninguno de los escenarios". En cuanto al personal sanitario, la consellera señala como "alta recomendación" que los profesionales de los centros de salud usen mascarillas, pero tampoco es una obligación.

Cabe recordar que el miércoles la Comisión de Salud Pública del Ministerio de Sanidad aprobó un nuevo protocolo común para afrontar el aumento de infecciones respiratorias. El Ministerio de Sanidad ha eliminado la obligatoriedad de aplicar medidas uniformes en todas las comunidades, como se planteó el año pasado, y deja ahora que cada territorio adapte el protocolo según su evolución epidemiológica. En el caso de Baleares, se mantiene la recomendación en el uso de mascarillas, pero se descarta la obligación en ninguno de los casos.

Asimismo, esta fase epidémica se recomiendan las habituales medidas de control de la transmisión, como que las personas con síntomas deberán usar mascarilla quirúrgica y adoptar medidas higiénicas, especialmente si entran en contacto con personas vulnerables, reducir las interacciones sociales y adoptar medidas de higiene respiratoria y de manos durante los días posteriores al inicio de síntomas. Estas medidas deben extremarse si van a tener contacto con personas vulnerables.

Vacunación

Salut insiste en la necesidad de apostar por la vacunación para hacer frente al aumento de casos. La consellera Manuela García lanza un mensaje para animar a los ciudadanos, especialmente la población más vulnerable, para que se vacunen ante el contexto epidemiológico que se vive en las islas.