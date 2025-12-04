Ibiza celebra el Día del Voluntariado con una jornada de agradecimiento en Can Tomeu

El Ayuntamiento de Eivissa conmemorará este viernes, 5 de diciembre, el Día Internacional del Voluntariado con una jornada de agradecimiento que tendrá lugar a las 17 horas en la casa de Can Tomeu. Con este acto, el Consistorio quiere reconocer la imprescindible tarea que desarrollan las entidades sociales y todas las personas voluntarias que, con su esfuerzo y dedicación, contribuyen a mejorar el municipio y la vida de la ciudadanía.

La segunda teniente de alcalde y concejala de Voluntariado y Protección Civil, Catiana Fuster, ha destacado que “el voluntariado es uno de los motores que impulsan la transformación social de nuestro municipio. Sin el tiempo, el compromiso y la generosidad de las personas voluntarias y de las entidades que las organizan, muchas de las iniciativas que hoy damos por hechas no serían posibles”.

Fuster ha subrayado, además, que la jornada en Can Tomeu será “un espacio de encuentro, reconocimiento y celebración; un momento para dar las gracias a todas aquellas personas que, de manera desinteresada, trabajan día tras día para hacer de Eivissa un lugar más justo, solidario y acogedor”.

Diferentes actividades

A la celebración se ha invitado, mediante inscripción previa, a los voluntarios y voluntarias vinculados a las entidades más representativas del municipio.

Para completar la conmemoración del Día del Voluntariado, se han organizado diferentes actividades de dinamización con música, con el objetivo de fomentar la participación y el sentimiento de comunidad entre todos los asistentes.