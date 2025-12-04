El Hospital Can Misses reorganiza su servicio de Oncología para paliar la falta de especialistas en Ibiza

El Área de Salud de Ibiza y Formentera ha reorganizado el servicio de Oncología del Hospital Can Misses para contrarrestar los efectos de la marcha de dos de los cinco especialistas con que contaba a principios de este año. Hasta lograr nuevas contrataciones, se han pactado jornadas extraordinarias con los tres especialistas disponibles y se les ha liberado de las guardias para garantizar que se cubren las consultas y el inicio de los tratamientos. Eso sí, las revisiones periódicas a los pacientes que han pasado por la enfermedad siguen sin poder regularizarse y, como advierten desde las asociaciones de afectados, se están sufriendo retrasos considerables para las citas.

En estos momentos, el Hospital Can Misses tiene un servicio de Oncología dimensionado para cinco especialistas, aunque la conselleria de Salud autorizó la posibilidad de contratar otros dos y aumentar la plantilla hasta siete. Sin embargo, lejos de lograr esta ampliación, los efectivos disponibles se han reducido a tres después de dos marchas voluntarias durante este año, la última de ellas el mes pasado.

El portavoz del Área de Salud destacó ayer que se sigue trabajando “incansablemente” para captar más profesionales. No obstante, este mes se ha aplicado una reorganización interna del servicio con la que, a efectos prácticos, se amplía la disponibilidad horaria de los efectivos, también por la tarde, como si se hubiera incorporado a un cuarto oncólogo, según su valoración. De esta manera, también se supera la falta de horas de atención que, hasta ahora, se producía por la reducción de jornada de dos de los profesionales y que, en la práctica, dejaba a esta plantilla con dos sanitarios a tiempo completo y otro a media jornada.

Por su parte, desde la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico (Aecmm) y la Asociación de Familias de Menores con Cáncer de las Islas Baleares (Aspanob), se insistía ayer en retomar, como solución provisional, las visitas periódicas de especialistas desde Palma.

Para el Área de Salud, es prioritario ofrecer una jornada extraordinaria a los oncólogos de Can Misses antes de recurrir a los desplazamientos desde Mallorca, sobre todo para evitar que los pacientes sean atendidos por distintas personas en sus visitas al hospital. De hecho, estos cambios fueron fuertemente criticados por los usuarios hace dos años, cuando la plantilla quedó bajo mínimos con un solo médico fijo.

Medidas inmediatas

El resto de la reestructuración del servicio se centra en liberar a estos especialistas de la carga de trabajo que no se ciñe a la asistencia para patologías cancerígenas. Así, se ha puesto en marcha un servicio de interconsultas online entre el servicio de Oncología y la Atención Primaria para que sea el médico de cabecera quien resuelva otras cuestiones relativas a la salud "de manera más ágil".

Como ejemplo, y dada la fragilidad que sufre un paciente de cáncer, es habitual que se dirija a su oncólogo para preguntar si le conviene vacunarse de la gripe o del covid, entre otras inquietudes, según recuerda el Área de Salud. Igualmente, en el caso de la planta de hospitalización, estos profesionales también atendían a pacientes de cáncer que podían ingresar por otras patologías ajenas a esa enfermedad, "como una neumonía". Ante la actual escasez, el resto de especialidades libera a los oncólogos de esa carga asistencial.

En el mismo sentido, la plantilla del servicio de Oncología queda liberada de las guardias en las plantas de hospitalización, en las que se asume la atención de cualquier enfermo de Medicina Interna. Cabe tener en cuenta que un día de guardia implica que al siguiente se debe descansar, con lo que, si le tocaba a un oncólogo, se perdía su disponibilidad para los pacientes de cáncer durante dos jornadas seguidas.

El Área de Salud subraya que esta reestructuración es temporal y que con ella se garantizan las tareas prioritarias de los oncólogos: las primeras consultas para los diagnósticos de cáncer, el inicio de los tratamientos y su seguimiento, la atención en planta a los pacientes con enfermedad activa y los desplazamientos semanales a Formentera.

Por contra, desde el Hospital se admite que, con este plan de actuaciones urgentes, se están produciendo retrasos en las revisiones periódicas de los usuarios que han pasado por un cáncer, que no podrán regularizarse en los plazos establecidos hasta que se completen nuevas incorporaciones de profesionales. No obstante, subrayan que sí se tienen en cuenta "las que requieren más frecuencia y presentan mayor riesgo": "Entendemos la intranquilidad y el nerviosismo, pero aunque la revisión no se produzca en el tiempo pautado, no tiene por qué significar ningún tipo de complicación", indican.

Reivindicaciones

La portavoz de Aecmm, Susana Ribas, y la de Aspanob, Carmen Vargas, reiteraron ayer las reivindicaciones que, junto al resto de asociaciones oncológicas de la isla, plantearon el pasado 21 de noviembre a la consellera de Salut del Govern balear, Manuela García Romero. Ambas reclaman que se retomen, "como mal menor y de manera provisional", las visitas de oncólogos de Mallorca.

De hecho, defienden esta última posibilidad antes que la propuesta que les trasladó la consellera en esa visita: incorporar especialistas que todavía no cuentan con su título homologado. "Si no hay otra opción, mejor que vengan estos médicos aunque aún no tengan la homologación, pero no da tanta confianza y es mejor que vengan los oncólogos de Palma", subraya Ribas.

Ribas también lamenta que, en estos momentos, hay casos de pacientes de cáncer de mama que tienen que pasar revisiones cada seis meses y que deben esperar hasta diez, un problema que se agrava porque "las mamografías llevan un retraso brutal". "Cuando te dan los resultados, respiras aliviada, pero la espera te produce cierta angustia. Estamos hablando de cáncer, no de un constipado", recuerda Ribas.

"No podemos tener a una persona en vilo esperando a que le digan si vuelve o no a tener cáncer. Aunque las revisiones deban hacerse cada seis meses, el miedo sigue ahí", sentencia Vargas.