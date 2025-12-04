Dos heridos, al menos uno de ellos grave, al desplomarse una vivienda en Santa Eulària
Policía Local, Protección Civil, Bomberos y servicios médicos aún trabajan en el lugar, en la urbanización Valverde de Santa Eulària
Al menos dos trabajadores han resultado heridos este jueves tras el derrumbe del techo de una vivienda en construcción ubicada en la urbanización Valverde de Santa Eulària.
Según informan desde el Ayuntamiento a Diario de Ibiza, una de las personas heridas ha sido trasladada por el SAMU061 al Hospital Can Misses con traumatismo craneoencefálico. Por su parte, los Bomberos confirman que han rescatado a un hombre de entre los escombros.
Desde el Área de Salud de Ibiza y Formentera informan que se trata de un hombre senegalés de 53 años quien se encontraría estable dentro de la gravedad de las heridas. En este momento está en observación en el Servicio de Urgencias.
Policía Local, Protección Civil y Bomberos aún trabajan en el lugar junto con servicios médicos para asistir a otro de los trabajadores, que continuaría atrapado.
HABRÁ AMPLIACIÓN
Suscríbete para seguir leyendo
- PP y Vox se alían para eliminar las restricciones a la pesca deportiva en las reservas marinas de Ibiza
- Una pequeña casa de campo en Ibiza por 450.000 euros pero con truco
- Robos en Ibiza: Los vecinos se hartan de la inseguridad en ‘Cala de Bronx’
- Fallece un hombre en Sant Vicent tras caerle un árbol encima
- La fiesta en una villa de lujo de Ibiza que terminó en tragedia: reabierta la investigación por la muerte de Flor Bollini, la 'chamana de los empresarios'
- Un hotel de Ibiza deberá retranquear un muro seis metros por orden judicial
- Dos investigados por un fraude masivo en la ITV de Ibiza: 1.400 citas con el mismo contacto
- Denuncian su desaparición en Ibiza tras pasar 18 horas seguidas en varios salones de juego