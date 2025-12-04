Dos heridos, al menos uno de ellos grave, al desplomarse una vivienda en Santa Eulària

Al menos dos trabajadores han resultado heridos este jueves tras el derrumbe del techo de una vivienda en construcción ubicada en la urbanización Valverde de Santa Eulària.

Según informan desde el Ayuntamiento a Diario de Ibiza, una de las personas heridas ha sido trasladada por el SAMU061 al Hospital Can Misses con traumatismo craneoencefálico. Por su parte, los Bomberos confirman que han rescatado a un hombre de entre los escombros.

Desde el Área de Salud de Ibiza y Formentera informan que se trata de un hombre senegalés de 53 años quien se encontraría estable dentro de la gravedad de las heridas. En este momento está en observación en el Servicio de Urgencias.

Policía Local, Protección Civil y Bomberos aún trabajan en el lugar junto con servicios médicos para asistir a otro de los trabajadores, que continuaría atrapado.

