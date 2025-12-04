Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dos heridos, al menos uno de ellos grave, al desplomarse una vivienda en Santa Eulària

Policía Local, Protección Civil, Bomberos y servicios médicos aún trabajan en el lugar, en la urbanización Valverde de Santa Eulària

Imagen de archivo de una ambulancia en la entrada del Hospital Can Misses.

Imagen de archivo de una ambulancia en la entrada del Hospital Can Misses. / Vicent Marí

Jessica Merodio

Jessica Merodio

Ibiza

Al menos dos trabajadores han resultado heridos este jueves tras el derrumbe del techo de una vivienda en construcción ubicada en la urbanización Valverde de Santa Eulària.

Según informan desde el Ayuntamiento a Diario de Ibiza, una de las personas heridas ha sido trasladada por el SAMU061 al Hospital Can Misses con traumatismo craneoencefálico. Por su parte, los Bomberos confirman que han rescatado a un hombre de entre los escombros.

Desde el Área de Salud de Ibiza y Formentera informan que se trata de un hombre senegalés de 53 años quien se encontraría estable dentro de la gravedad de las heridas. En este momento está en observación en el Servicio de Urgencias.

Policía Local, Protección Civil y Bomberos aún trabajan en el lugar junto con servicios médicos para asistir a otro de los trabajadores, que continuaría atrapado.

HABRÁ AMPLIACIÓN

