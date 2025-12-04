El Consell de Ibiza adjudica por 847.000 euros su contrato anual de publicidad institucional

El Consell de Ibiza ha adjudicado a la agencia Proximia Havas el contrato para gestionar su publicidad institucional en el ámbito local por un importe anual de 847.000 euros (700.000 euros más el IVA). La licitación, diseñada para "profesionalizar y mejorar la difusión de las campañas institucionales", tiene una duración inicial de un año, con posibilidad de prórrogas hasta un máximo de tres años, y busca también "garantizar la máxima eficiencia en la inversión pública destinada a publicidad en prensa, radio, televisión, internet, redes sociales, cine y soportes exteriores".

Esas posibles prórrogas hacen que el valor estimado del contrato ascienda a 2.240.000 euros. Las otras tres empresas que concurrieron sin éxito a la licitación pública fueron Irismedia, Avante y Diset.

Los servicios fijados en el contrato incluyen, apunta el Consell, asesoramiento, apoyo técnico y planificación en la estrategia publicitaria para la difusión de campañas y/o inserciones publicitarias; la elaboración de presupuestos de inversión publicitaria en cada inserción y/o campaña publicitaria en los diferentes soportes que hayan sido previamente seleccionados por la institución; la intermediación y contratación con el medio de comunicación de los espacios publicitarios; el seguimiento y control de las campañas de publicidad y acciones publicitarias contratadas; la creatividad y producción de publicidad en medios digitales especializados (contenidos deportivos, culturales, gastronómicos), y la elaboración de un documento resumen de todo los trabajos realizados.

Los incentivos de Proximia Havas

Proximia Havas ha resultado adjudicataria al presentar la oferta económicamente más ventajosa, con importantes descuentos sobre las tarifas públicas de los medios, entre los que destacan un 90% en redes sociales y un 85% en prensa nativa digital. La empresa también presentó un 99,99% de descuento en los gastos de gestión, prácticamente eliminando ese coste para la Administración insular.

El Consell ha valorado "especialmente" las mejoras ofrecidas: la reducción a la mitad de los plazos de entrega en todos los soportes —hasta un día para prensa, radio, online y redes; dos días para televisión y cuatro para cine y exterior—, la disponibilidad a tiempo completo de la persona responsable del servicio y la incorporación de un diseñador gráfico al equipo fijo asignado al contrato.

Tal y como establecía la memoria justificativa del expediente, el Consell pretende asegurar con esta licitación una "planificación homogénea, eficiente y técnicamente coherente de todas las campañas públicas", para evitar la fragmentación por lotes y asegurar una ejecución ágil incluso en situaciones urgentes o de interés público.