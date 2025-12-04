Ibiza
El Consell celebra la investigación de la Guardia Civil del posible fraude en la ITV: "En Ibiza ya no vale todo"
El director insular de Transportes, Roberto Algaba, la considera "muy positiva"
Redacción
El Consell de Ibiza considera "muy positiva" la investigación abierta por la Guardia Civil para aclarar el caso de las presuntas citas fraudulentas en la Inspección Técnica de Vehículos (ITV). "El problema de las citas previas fraudulentas en las administraciones que utilizan este sistema está muy extendido, pero nosotros hemos sido una Administración que ha dado un paso adelante. Hemos denunciado los hechos, hemos colaborado con la Guardia Civil y, gracias a esta denuncia y esta colaboración, se ha conseguido que se investigue", celebra el director insular de Transportes, Roberto Algaba.
Desde el Consell se muestran satisfechos de que se esté investigando a "dos personas que se estaban aprovechando del sistema" y remarcan que "ha cambiado el paradigma en Ibiza", en el sentido de que "ya no todo vale".
"Todo aquel que venga Ibiza a aprovecharse va a tener detrás al Consell", avisa Algaba, que también ha querido "dar la enhorabuena a los técnicos por la gran labor que han hecho para detectar todas estas citas fraudulentas y enviarlas a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado".
Suscríbete para seguir leyendo
- PP y Vox se alían para eliminar las restricciones a la pesca deportiva en las reservas marinas de Ibiza
- Una pequeña casa de campo en Ibiza por 450.000 euros pero con truco
- Robos en Ibiza: Los vecinos se hartan de la inseguridad en ‘Cala de Bronx’
- Fallece un hombre en Sant Vicent tras caerle un árbol encima
- La fiesta en una villa de lujo de Ibiza que terminó en tragedia: reabierta la investigación por la muerte de Flor Bollini, la 'chamana de los empresarios'
- Un hotel de Ibiza deberá retranquear un muro seis metros por orden judicial
- Dos investigados por un fraude masivo en la ITV de Ibiza: 1.400 citas con el mismo contacto
- Denuncian su desaparición en Ibiza tras pasar 18 horas seguidas en varios salones de juego