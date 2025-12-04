El Consell celebra la investigación de la Guardia Civil del posible fraude en la ITV: "En Ibiza ya no vale todo"

El Consell de Ibiza considera "muy positiva" la investigación abierta por la Guardia Civil para aclarar el caso de las presuntas citas fraudulentas en la Inspección Técnica de Vehículos (ITV). "El problema de las citas previas fraudulentas en las administraciones que utilizan este sistema está muy extendido, pero nosotros hemos sido una Administración que ha dado un paso adelante. Hemos denunciado los hechos, hemos colaborado con la Guardia Civil y, gracias a esta denuncia y esta colaboración, se ha conseguido que se investigue", celebra el director insular de Transportes, Roberto Algaba.

Desde el Consell se muestran satisfechos de que se esté investigando a "dos personas que se estaban aprovechando del sistema" y remarcan que "ha cambiado el paradigma en Ibiza", en el sentido de que "ya no todo vale".

"Todo aquel que venga Ibiza a aprovecharse va a tener detrás al Consell", avisa Algaba, que también ha querido "dar la enhorabuena a los técnicos por la gran labor que han hecho para detectar todas estas citas fraudulentas y enviarlas a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado".