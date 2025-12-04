Llegan las ayudas del Consell por las inundaciones en Ibiza: los detalles y cómo tramitarlas

Las pérdidas económicas acumuladas en la isla de Ibiza por las inundaciones sufridas este otoño superan los 35 millones de euros, tal y como ha fijado este jueves la consellera del Departamento de Promoción Económica del Consell insular, María Fajarnés.

El Ayuntamiento de Ibiza ha trasladado al Ministerio de Política Territorial unas pérdidas de 29 millones, mientras que la cifra en Sant Josep se encuentra entre los cuatro y los cinco millones. Por su parte, Santa Eulària y Sant Joan han comunicado un millón y 300.000 euros, respectivamente, mientras que el Consell sigue evaluando los daños y no dispone de una cifra exacta, aunque ya sabe que superará los 300.000 euros.

Para paliar todos estos daños, el Consell ha activado un primer paquete de ayudas que asciende a cinco millones de euros, fondos que ha aportado la Administración autonómica a fondo perdido. La institución insular calcula que cuatro de esos millones irán destinados a empresas y el otro millón, a particulares.

Las ayudas se podrán empezar a solicitar este mismo viernes y el plazo para hacerlo concluirá el 8 de enero. Se dividen en dos líneas, una destinada a particulares y otra a autónomos y pymes, y se pueden reclamar tanto de manera telemática como de manera presencial en la sede del Consell.

Cuantías de las ayudas económicas

En la primera, los ciudadanos que hayan visto afectados sus domicilios podrán reclamar hasta 2.500 euros. En cuanto a los vehículos, es requisito imprescindible la declaración de siniestro total y las cuantías son las siguientes: 250 euros por ciclomotor, 750 euros por motocicleta, 1.500 euros por turismo o furgoneta y 2.000 euros por vehículos adaptado para personas de movilidad reducida.

En cuanto a las ayudas a autónomos y pymes, podrán cubrir hasta el 50% de los daños acreditados y cubren maquinaria y equipos afectados, incluidos los informáticos, obras de reparación en las instalaciones o extracción de agua en los negocios afectados. Por contra, no entran los daños a vehículos.

Fajarnés ha explicado que estos cinco millones de euros son "una primera ayuda" que esperan que empiece a llegar a los bolsillos de los afectados antes de que acabe el año, pero que "las ayudas importantes" son las que debe repartir el Gobierno central una vez realizada la declaración de zona catastrófica.

En cualquier caso, también ha dejado claro que, en caso de que "una sola persona se quede fuera" de esta partida de cinco millones del Consell, la previsión es activar una segunda convocatoria de ayudas que estaría financiada de nuevo por el Govern balear.