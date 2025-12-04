La APB espera tener listo en 2026 el Plan Especial que permite construir los aparcamientos subterráneos en el puerto de Ibiza

El Plan Especial del Puerto de Ibiza, que sufre un retraso de unos tres años tras tener que volver a pasar por una segunda tramitación, estará aprobado definitivamente en 2026, según han asegurado este jueves el presidente y el director de la Autoridad Portuaria de Balears, Javier Sanz y Antonio Ginard. Este documento planifica las futuras infraestructuras y ordena la edificabilidad de la zona portuaria de la ciudad, con proyectos como la nueva estación marítima de Formentera, el cambio de ubicación de la Cofradía de Pescadores o la creación de un aparcamiento subterráneo, entre otras actuaciones.

Sanz ha presidido la reunión del Consejo de Navegación del Puerto de Ibiza (primero lo ha hecho con el de Formentera), del que forman parte todas las administraciones, entidades profesionales o asociaciones vecinales implicadas en su gestión. En su comparecencia ante la prensa, ha destacado que este plan especial, por el que llevan "luchando bastante tiempo", será la herramienta que permita emprender inversiones por un valor de 140 millones de euros en los próximos cinco años.

El Ayuntamiento de Ibiza ya dio su visto bueno inicial a esta planificación el pasado mes de mayo y, tras el preceptivo periodo de exposición pública, este mes ya debería ratificarla de manera definitiva, según ha avanzado Sanz. Posteriormente, aún quedarán dos trámites administrativos para su aprobación: la declaración favorable de la Comisión Balear de Medio Ambiente, "que suele ser rápida", y la aprobación final por parte del Consejo Rector de Puertos del Estado. No hay fechas aproximadas para este proceso, pero la APB da por sentado que concluirá durante 2026. "Ya estamos en la fase final", sentencia Sanz.

Las actuaciones

Entre las iniciativas prioritarias que se desarrollarán con este plan especial destaca la construcción de una nueva estación marítima para los barcos entre Ibiza Formentera a 400 metros de la actual, en el espacio que ahora ocupa la Cofradía de Pescadores de Ibiza. Esta última entidad trasladará sus instalaciones a una nueva edificación en el muelle comercial.

En esta misma zona, en el tramo comprendido entre el muelle pesquero y la actual estación de Formentera, se ha proyectado la construcción de un aparcamiento subterráneo de 700 plazas. Respecto a la posibilidad de que estos aparcamientos puedan inundarse con futuras danas, como sucedió recientemente con todo el frente portuario en la avenida de Santa Eulària, esta eventualidad puede corregirse "con colectores de drenaje para evacuar las aguas". "No es un impedimento para que se construya el aparcamiento subterráneo", ha subrayado Ginard.

El presidente de la APB,Javier Sanz, atiende a la prensa junto a Antonio Ginard. / Vicent Marí.

En el muelle de es Botafoc, se permite ampliar la edificabilidad solamente en la planta baja de la estación marítima con 8.000 metros cuadrados más, con lo que su superficie podría alcanzar los 14.688 metros cuadrados. En esta zona también se contempla la construcción de un edificio de aparcamientos de dos plantas, así como instalaciones de generación o suministro de energía para el puerto y los barcos.

Control de serpientes

Además, se dará respuesta a una de las demandas históricas de la sociedad e instituciones ibicencas para frenar la entrada de serpientes invasoras, con una zona de cuarentena para los olivos ornamentales y para otras mercancías potencialmente susceptibles de esconder especies invasoras.

Por otra parte, el plan especial del puerto ha aceptado una de las reclamaciones del Ayuntamiento de Ibiza para reducir la edificabilidad en el puerto deportivo Marina Ibiza.

Respecto a las actuaciones ya finalizadas, la APB destaca que este año ha sido "clave para la mejora funcional y urbana del puerto de Ibiza" a través de la renovación de la avenida de Santa Eulària, con un carril bici segregado, nuevas aceras más amplias y espacios ajardinados.