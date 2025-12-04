Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El aeropuerto de Ibiza espera 316 vuelos durante el puente de la Constitución

La actividad durante estos días de puente será similar a la del año pasado

Un avión en la zona aire del aeropuerto de Ibiza.

Un avión en la zona aire del aeropuerto de Ibiza. / César Navarro Adame

César Navarro Adame

César Navarro Adame

Ibiza

La única pista del aeropuerto de Ibiza habilitada para el tráfico comercial recibirá durante los cuatro días de este puente de la Constitución un total de 316 aviones, contabilizando tanto los aterrizajes como los despegues. Los datos facilitados por Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) indican que este volumen de tráfico es prácticamente el mismo que el registrado el año pasado, cuando apenas se contabilizaron dos menos.

A diferencia de lo que ocurre durante la temporada de verano, desde este viernes día 5 hasta el lunes 8 de diciembre, la mayor parte de los aviones que lleguen o despeguen de Ibiza tendrán origen o destino en un destino nacional: en concreto, 294 del total. El resto, apenas 22 vuelos, serán de tráfico internacional.

El año pasado esta diferencia era menor, ya que 42 de las 314 operaciones eran internacionales frente a las 272 nacionales, apunta siempre la misma fuente. El peso del tráfico con destinos de España es más intenso durante los meses denominados 'valle', esto es, que están fuera de la temporada turística y registran una actividad menor.

Noticias relacionadas y más

En cuanto al movimiento de estos días, será mayor este viernes, con 88 vuelos previstos (siempre contabilizando los aterrizajes y los despegues), seguido del domingo (84), el lunes 8 de diciembre (74) y el sábado, con apenas 70 vuelos programados.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. PP y Vox se alían para eliminar las restricciones a la pesca deportiva en las reservas marinas de Ibiza
  2. Una pequeña casa de campo en Ibiza por 450.000 euros pero con truco
  3. Robos en Ibiza: Los vecinos se hartan de la inseguridad en ‘Cala de Bronx’
  4. Fallece un hombre en Sant Vicent tras caerle un árbol encima
  5. La fiesta en una villa de lujo de Ibiza que terminó en tragedia: reabierta la investigación por la muerte de Flor Bollini, la 'chamana de los empresarios'
  6. Un hotel de Ibiza deberá retranquear un muro seis metros por orden judicial
  7. Dos investigados por un fraude masivo en la ITV de Ibiza: 1.400 citas con el mismo contacto
  8. Denuncian su desaparición en Ibiza tras pasar 18 horas seguidas en varios salones de juego

Sant Josep enciende las luces de Navidad con música, juegos infantiles y chocolate para todos

Sant Josep enciende las luces de Navidad con música, juegos infantiles y chocolate para todos

Moverse por Ibiza en Navidad: 5 consejos para evitar el caos

Moverse por Ibiza en Navidad: 5 consejos para evitar el caos

El aeropuerto de Ibiza espera 316 vuelos durante el puente de la Constitución

El aeropuerto de Ibiza espera 316 vuelos durante el puente de la Constitución

La APB espera tener listo en 2026 el Plan Especial que permite construir los aparcamientos subterráneos en el puerto de Ibiza

La APB espera tener listo en 2026 el Plan Especial que permite construir los aparcamientos subterráneos en el puerto de Ibiza

El PP de Santa Eulària rechaza la propuesta del PSOE de aplicar un IBI del 100% a dueños de cuatro o más viviendas vacías

Dos heridos, al menos uno de ellos grave, al desplomarse una vivienda en Santa Eulària

Dos heridos, al menos uno de ellos grave, al desplomarse una vivienda en Santa Eulària

Llegan las ayudas del Consell por las inundaciones en Ibiza: los detalles y cómo tramitarlas

Llegan las ayudas del Consell por las inundaciones en Ibiza: los detalles y cómo tramitarlas

El encendido de luces de Navidad en Sant Josep cambia de sitio

El encendido de luces de Navidad en Sant Josep cambia de sitio
Tracking Pixel Contents