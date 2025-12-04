El aeropuerto de Ibiza espera 316 vuelos durante el puente de la Constitución

La única pista del aeropuerto de Ibiza habilitada para el tráfico comercial recibirá durante los cuatro días de este puente de la Constitución un total de 316 aviones, contabilizando tanto los aterrizajes como los despegues. Los datos facilitados por Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) indican que este volumen de tráfico es prácticamente el mismo que el registrado el año pasado, cuando apenas se contabilizaron dos menos.

A diferencia de lo que ocurre durante la temporada de verano, desde este viernes día 5 hasta el lunes 8 de diciembre, la mayor parte de los aviones que lleguen o despeguen de Ibiza tendrán origen o destino en un destino nacional: en concreto, 294 del total. El resto, apenas 22 vuelos, serán de tráfico internacional.

El año pasado esta diferencia era menor, ya que 42 de las 314 operaciones eran internacionales frente a las 272 nacionales, apunta siempre la misma fuente. El peso del tráfico con destinos de España es más intenso durante los meses denominados 'valle', esto es, que están fuera de la temporada turística y registran una actividad menor.

En cuanto al movimiento de estos días, será mayor este viernes, con 88 vuelos previstos (siempre contabilizando los aterrizajes y los despegues), seguido del domingo (84), el lunes 8 de diciembre (74) y el sábado, con apenas 70 vuelos programados.