Vicente Calderón, único mecánico de Ibiza en la Fórmula Uno: "Ser de Ibiza me ha beneficiado por mi apertura de mente"

Vicente Calderón es el único mecánico ibicenco en el paddock de la Fórmula Uno. En conversación con Diario de Ibiza desde Abu Dabi, donde este fin de semana la competición pondrá el broche de oro a una emocionante temporada que aún no tiene ganador, este profesional ibicenco desvela los secretos de esta competición tan exigente, en la que el fallo más nimio puede dejar fuera al piloto más experto.

Miembro del Pit Stop Crew de Racing Bulls, hermano pequeño del equipo Red Bull, repasa su trayectoria, con una formación continua en la que ha destacado por sus excelentes resultados, y analiza el camino para llegar a 'el Gran Circo', reservado para los elegidos.

Para lograr este objetivo, además de su formación, Calderón subraya que hace falta tesón, constancia y mucha atención al detalle y los protocolos, pero añade que también le favorece el hecho de ser ibicenco. ¿En qué sentido?: "Seguramente por mi apertura de mente al estar rodeado de gente de todo el mundo" en la isla, donde nació y pudo desarrollar desde muy pequeño su amor por el mundo del motor.

"Es una cosa que ya vivía en Ibiza, a diferencia de gente de otras ciudades que están aquí en la Fórmula 1 que tal vez estén más aislados de los extranjeros". Calderón reconoce que "fuera de la isla se conoce poco la pasión que hay en Ibiza por el mundo del motor", y que cuando la gente descubre que es de la isla, "se sorprende bastante". "Por eso -añade-, una de mis misiones es dar visibilidad desde el entorno de la élite en el que estoy a la comunidad ibicenca de apasionados por el motor, de la que me enorgullece formar parte".

Aunque explica que, de niño, no tuvo "mucha gente" en su entorno directo que "estuviera involucrada en el motorsport", sí señala que no "había un evento" del motor en la isla que se perdiera. "Empezando por el rally que se hacía en Sant Josep, el Autocross de Sant Rafel y, cómo no, la mítica Pujada a Sa Cala", detalla.