El tiempo en Ibiza y Formentera: dos días de alerta amarilla por viento y mala mar

La jornada del miércoles ha comenzado con lluvias esta madrugada en Ibiza. Las Pitiusas amanecieron este miércoles con un ambiente frío, especialmente en las zonas del interior de Ibiza. Sant Joan ha registrado la temperatura mínima más baja, con 7 grados, seguida de Sant Antoni, donde el termómetro descendió hasta los 8 grados. Tanto en la ciudad de Ibiza como en el aeropuerto de Ibiza la mínima fue de 9 grados. En Formentera, la madrugada fue algo más suave, con una mínima de 11 grados, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)

Las temperaturas máximas registradas el martes, 2 de diciembre de 2025, se situaron muy cerca de la media habitual en Baleares, con una ligera anomalía negativa de –0,2 ºC, según la Aemet. La jornada dejó valores suaves en todo el archipiélago, destacando Ibiza como la isla con la máxima más alta. En Vila, el termómetro alcanzó 20,3 ºC, la cifra más elevada del día en el conjunto balear. Le siguió Formentera, con 18,1 ºC. En Sant Antoni y Sant Joan se registraron 18 ºC, mientrras que en el aeropuerto de Ibiza, 17 ºC.

La jornada de este miércoles se presenta con intervalos de nubes y claros, un 15% de probabilidad de lluvia a primera hora y temperaturas entre los 7 y 15 ºC, propias del inicio de diciembre. El viento soplará del norte con rachas moderadas, entre 10 y 15 kilómetros por hora.

Alerta amarilla

El jueves será el día más inestable de la semana. La Aemet ha activado alerta amarilla por rachas de viento desde las 10 hasta las 19.59 horas, con picos que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora, predominando el viento del oeste.

Además, el mismo jueves estará vigente una alerta amarilla por fenómenos costeros, desde las 10 hasta las 23.59 horas. Se esperan vientos del oeste de 50 a 60 kilómetros por hora (fuerza 7) y olas de dos a tres metros, un temporal que afectará especialmente a la costa norte y occidental de ambas islas. El cielo estará nuboso durante buena parte del día, con una probabilidad de lluvia del 45% en la franja central de la jornada, y temperaturas que oscilarán entre los 8 y 17 ºC.

El viernes seguirá el ambiente fresco y con nubes, aunque la situación será algo más estable. Sin embargo, se mantiene activa una alerta amarilla por fenómenos costeros desde la medianoche hasta las 07.59 horas, con vientos del oeste y noroeste de 50 a 60 kilómetros por hora y olas que podrán alcanzar de nuevo los dos o tres metros. Las temperaturas se moverán entre los 10 y 17 ºC, y la probabilidad de lluvia se reduce al 10%.

Puente de la Constitución

A partir del sábado, el tiempo mejora de forma notable. El sábado se espera un ambiente soleado y agradable, con máximas que llegarán a los 19 ºC y sin lluvias previstas. El domingo mantendrá la estabilidad, con nubes altas y temperaturas similares.