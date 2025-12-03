El teléfono para pedir cita médica en Baleares lleva una semana sin atender las llamadas de los ciudadanos

El servicio de atención telefónica Infosalut Connecta, diseñado para gestionar citas e información sanitaria en un amplio horario —de lunes a sábado, de 7 a 21 horas, y domingos y festivos, de 8 a 21 horas—, lleva al menos una semana sin atender las llamadas de los ciudadanos. Las quejas de usuarios que reportan llevar "días" intentando contactar con el número 971 22 00 00 sin éxito se multiplican, ya que esta inoperatividad está provocando que se vean obligados a desplazarse a sus respectivos centros de salud ante la imposibilidad de conseguir, por ejemplo, una cita.

Fuentes del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), de quien depende este teléfono, han reconocido el problema y lo han atribuido a una coincidencia de factores que ha diezmado la plantilla operativa. Según la explicación oficial, durante las últimas semanas "han confluido varias bajas" que han provocado una reducción significativa de profesionales en los puestos de atención.

Entre las ausencias se encuentran varias bajas por Incapacidad Temporal (IT) por motivos de salud y diversos permisos de larga duración, incluyendo los habituales de Maternidad o vacacionales por bodas. Esta acumulación de ausencias ha tenido un impacto directo e inmediato en la capacidad del servicio para atender las llamadas. Aunque la plantilla total se sitúa por encima de los 70 profesionales, la concentración de permisos y bajas ha colapsado la atención en los últimos días.

Refuerzo

Desde el IB-Salut aseguran que la situación ha provocado su actuación inmediata para intentar paliar el déficit de personal. En este sentido, la entidad ha informado a este diario de la incorporación, en la jornada de este lunes, de 16 nuevos profesionales específicamente contratados para cubrir estas sustituciones.

No obstante, la solución no será instantánea, puesto que los nuevos empleados se encuentran en un periodo de formación que, aunque les permite empezar a trabajar desde el primer día, les obliga a asumir una "curva de aprendizaje" que durará aproximadamente una semana. Esto significa que, si bien el personal "ya está atendiendo llamadas" -matizan desde el Servei de Salut- , "su capacidad de resolución inicial no es aún la óptima".

Previsión de normalización

Desde el IB-Salut confían en que la situación se normalice en breve. Con la incorporación de los 16 nuevos profesionales, se espera que el problema de la falta de atención telefónica comience a mitigarse. La previsión es que se empiece a notar una mejoría en el servicio "en los próximos días" y que la vuelta a la normalidad operativa se complete en aproximadamente "una semana, semana y media", una vez que el personal recién incorporado haya finalizado su periodo de formación bajo llamada y alcance el cien por cien de su capacidad resolutiva.

Herramientas digitales, la alternativa

Cabe destacar que los ciudadanos de las islas disponen también de herramientas digitales que podrían solventar las operaciones que deban realizar. Estas plataformas online permiten realizar las gestiones más frecuentes, como la solicitud de cita con el médico de Atención Primaria, sin necesidad de depender de la línea telefónica actualmente colapsada, a menos, eso sí, que se trate de alguna demanda especial, como por ejemplo una cita con varios especialistas, como suele ocurrir en el que caso de las revisiones de los más pequeños, que requieren de la pediatra y la enfermera a la vez y no se pueden solicitar a través de estas herramientas.

Se trata, en primer lugar, del Portal del Paciente, el canal online principal del IB-Salut para la ciudadanía. Es un espacio de salud digital que permite a los usuarios gestionar múltiples trámites desde cualquier dispositivo (ordenador, móvil o tableta) y consultar parte de su información sanitaria; y también de la aplicación móvil Cita Previa CAIB, Para la gestión de citas de manera rápida y cómoda desde el smartphone.

Además, para gestiones administrativas específicas, como la obtención o renovación de la Tarjeta Sanitaria Individual (TSI), los usuarios pueden dirigirse a la Sede Electrónica del IB-Salut, especialmente si se dispone de Certificado Digital o Cl@ve permanente, para realizar el trámite de forma totalmente digital.