Santa Eulària da la bienvenida a la Navidad este viernes: así será el encendido del alumbrado navideño

Santa Eulària dará la bienvenida a la Navidad este mismo viernes, 5 de diciembre, a las 18 horas. En ese momento se procederá al encendido de luces y, a partir de entonces, el Ajuntament empezará a lucir engalanado con la tradicional decoración y las luces navideñas preparadas para la ocasión, según ha informado en un comunicado el Ayuntamiento de Santa Eulària. Además, durante el acto no faltará la música. Un centenar de miembros de la Banda Juvenil, el Coro Infantil y los alumnos de iniciación de la Escuela de Música municipal darán la bienvenida a la Navidad con la interpretación de los villancicos, el 'Abeto', 'Rudolph el Petit Cèrvol,' 'El Pequeño Tamborilero' y cerrarán el repertorio con el clásico tema 'Last Christmas'.

Para estas fechas tan señaladas, el Consistorio ha engalanado el municipio con un total de 550 elementos decorativos distribuidos en calles y edificios. Todas las parroquias cuentan con árboles de Navidad, y algunas de ellas, como es el caso de Santa Gertrudis, tienen la suerte de estrenar un árbol nuevo este año. Además, se han renovado varios elementos decorativos, incluyendo belenes, arbolitos y Reyes Magos, que dotan a Santa Eulària de un aire festivo. Como novedad, tras las obras de mejora en la zona de Ca na Negreta, se ha instalado una nueva decoración en este tramo, aportando un toque especial para embellecer aún más la localidad durante la temporada navideña.

Además, y por segundo año, la fachada del Ayuntamiento volverá a teñirse de color y motivos navideños con un espectáculo de 'videomapping'. Así pues, durante varias tardes y en horario de 19 a 21 horas, se creará una experiencia visual mágica y envolvente para que, tanto niños como mayores, disfruten de esta nueva aplicación de la tecnología, integrándose a la perfección con la decoración navideña del pueblo. Será una oportunidad única para vivir la magia de la Navidad de una manera innovadora.

El Mercat de Nadal

El Mercat de Nadal también arranca su actividad este viernes y lo hace con un total de 18 casetas. Dispuestas en el Passeig de s'Alamera, estos estantes acogerán a comercios y artesanos de varias tipologías y para su puesta en marcha, un cañón de nieve artificial teñirá de blanco todo el paseo. Asimismo, quien lo desee podrá hacerse una foto para el recuerdo en el 'photocall' 'Bubble tent' preparado para la ocasión.

El Mercat de Nadal, que este año estará abierto todos los días en horario mañana y tarde y domingos de mañana, también amplía los días y estará instalado hasta el próximo 5 de enero. Durante todo este tiempo se han preparado multitud de actividades tales como teatro infantil, karaokes o 'dance battle' juveniles para los más pequeños y talleres gastronómicos, tardeos o clases de baile latino para los adultos. También habrá un espacio destinado a 'foodtrucks'.

En total, se han preparado más de 130 actividades para esta Navidad. Consulta el programa completo aquí.