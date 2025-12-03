Sant Josep intensifica los controles en Cala de Bou y reclama más presencia de Guardia Civil

El Ayuntamiento de Sant Josep ha intensificado los controles de Policía Local en Cala de Bou, después de que un grupo de vecinos del barrio haya denunciado que los robos se han agudizado en las últimas semanas.

"Independientemente del ambito competencial, ante la estructural falta de agentes de Guardia Civil en la isla, mantenemos presencia constante de Policía Local en el barrio y se han intensificando los controles estáticos", explican fuentes municipales a Diario de Ibiza.

"Confiamos en que, tras las denuncias de los vecinos, Delegación del Gobierno entienda la necesidad de intensificar la presencia de Guardia Civil en la zona", añaden desde el Consistorio, reconociendo que necesitan más efectivos para controlar la seguridad en Cala de Bou.

Por contra, el Ayuntamiento de Sant Antoni, al que también pertenece una parte de Cala de Bou, no ha contestado a la pregunta de este periódico sobre el tema.

En cuanto a este supuesto aumento de delincuencia en Cala de Bou, desde la Guardia Civil ya han reconocido que ha habido un repunte de robos en locales y vehículos, pero descartando un gran aumento de delitos y añadiendo que están trabajando para capturar a los responsables.

Estos refuerzos llegan después de que un grupo de vecinos se refiera sarcásticamente al barrio como 'Cala de Bronx', en alusión a este barrio de Nueva York conocido por su delincuencia.

Esta etiqueta no ha gustado a la Asociación de Empresarios de la Bahía de Cala de Bou, que ha mostrado su "profundo malestar" y ha defendido que se trata de "un entorno seguro y próspero".