Sant Antoni reparte pulseras identificativas para menores en el plan de seguridad de Navidad

La Policía Local de Sant Antoni ha puesto en marcha el plan especial de seguridad de Navidad, un dispositivo que se mantendrá operativo hasta el próximo 6 de enero y que busca reforzar la protección ciudadana, mejorar la movilidad y asegurar el buen desarrollo de las actividades festivas y comerciales propias de estas fechas.

El operativo supone un aumento significativo de la presencia policial en las zonas con mayor afluencia de público, como el Passeig de ses Fonts, las principales calles comerciales, áreas de restauración y locales de ocio. Según explicó la concejala de Seguridad Ciudadana, Neus Mateu, el plan permitirá “incrementar el servicio policial con una mayor presencia en los puntos de mayor afluencia, asegurando unas fiestas tranquilas para todos”.

Además de la vigilancia a pie de calle, se intensificarán los controles de tráfico con el objetivo de mejorar la fluidez en los puntos estratégicos del municipio, especialmente en jornadas con eventos multitudinarios. La Policía Local también tendrá un papel destacado en actos musicales, celebraciones navideñas y en la tradicional Cabalgata de los Reyes Magos. El dispositivo se desarrollará en coordinación con la Guardia Civil, los Agentes de Intrusismo y Convivencia (AIC) y la Agrupación de Protección Civil de Sant Antoni, cuyos voluntarios colaborarán en labores de prevención y apoyo durante los diferentes actos previstos.

Pulseras identificativas para menores

Como complemento al plan, el Ayuntamiento ha iniciado por cuarto año consecutivo la campaña de reparto de pulseras identificativas para menores, una iniciativa destinada a agilizar la localización de niños en caso de extravío durante eventos con gran afluencia de público.

Las pulseras, de color azul, incluyen un espacio para anotar el nombre del menor y un teléfono de contacto, además del número de la Policía Local de Sant Antoni (971 340 830), facilitando así una actuación rápida por parte de los servicios de emergencia y familiares. Las familias podrán recogerlas en las dependencias municipales de la Policía Local, en el Ayuntamiento, en el Mercat de Nadal del Passeig de ses Fonts o a través de los voluntarios de Protección Civil, que las distribuirán durante los dispositivos especiales de las próximas semanas.

Con estas medidas, el municipio espera garantizar unas fiestas navideñas más seguras y organizadas tanto para residentes como para visitantes.