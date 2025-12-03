'Comprometidos Contigo': así garantiza la Policía Nacional de Ibiza la atención a personas con discapacidad

Bajo el lema 'Comprometidos Contigo' y con el objetivo de reiterar su compromiso con la dignidad humana y la igualdad de acceso a sus servicios para toda la ciudadanía, la Comisaría de Policía Nacional de Ibiza destaca sus medidas para garantizar el acceso igualitario a sus servicios, con herramientas específicas para personas con discapacidad auditiva, visual, intelectual o de movilidad.

Esto ocurre en el marco de la celebración del Día Mundial de la Accesibilidad, que se conmemora cada 3 de diciembre, y del Día de los Derechos Humanos, que se celebra a nivel mundial cada 10 de diciembre. También cabe recordar en este contexto la reciente creación de la Oficina Nacional para la Accesibilidad dentro del Área de Igualdad y Derechos Humanos en la Dirección General de la Policía.

Desde la institución destacan que la protección de los derechos de todas las personas es una de sus principales obligaciones constitucionales y subrayan las diferentes medidas y herramientas que garantizan el acceso igualitario a todos sus servicios:

La existencia de varias plazas de aparcamiento para personas que dispongan de la correspondiente identificación.

La posibilidad de acceder en silla de ruedas sin obstáculos a cualquiera de las plantas del edificio.

La herramienta SVISUAL, que facilita el contacto con un especialista en lengua de signos a través de un ordenador portátil.

La herramienta Bucle Magnético, que permite a las personas con discapacidad auditiva tanto la tramitación de DNI o pasaporte como la presentación de denuncias.

Fichas con consejos de prevención y seguridad en escritura Braille, para personas con discapacidad visual.

Fichas de Comunicación con Pictogramas para situaciones de emergencia y en Comisaría que facilitan la interacción con personas que presenten factores relacionados con autismo, discapacidad intelectual, o, por ejemplo, que están en estado de shock o desconocen el idioma.

La figura de la persona 'facilitadora' para que las personas que lo requieran sean acompañadas por una de ellas con el objetivo de mejorar la calidad del servicio.

Desde Policía Nacional subrayan además que los efectivos reciben periódicamente formación sobre actuación específica con distintos grupos de personas, como por ejemplo, la proporcionada en la 'Guía de actuación con víctimas de odio con discapacidad del desarrollo'. Existe también la posibilidad de presentar quejas, sugerencias o felicitaciones por la atención recibida.

Resaltan además el servicio de Participación Ciudadana, el cual facilita el contacto de personas, asociaciones o colectivos para trasladar sus problemas o necesidades para su gestión y resolución. Finalmente, mencionan el Punto de Contacto de la Oficina de Igualdad y Derechos Humanos existente en la comisaría cuya responsable se encarga de resolver cualquier duda y de asistir a la ciudadanía y al personal policial en relación con estas materias.