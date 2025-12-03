Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Policía Local de Sant Antoni retira del casco urbano una media de cinco bicicletas al día

Los vehículos permanecerán a disposición de sus propietarios por si quieren recuperarlos

Jessica Merodio

Ibiza

La Policía Local de Sant Antoni ha llevado a cabo una campaña de retirada de bicicletas que se encontraban en distintos puntos del casco urbano y que presentaban signos evidentes de desuso o abandono prolongado. En total, han sido 21, que se han trasladado y depositado en las dependencias policiales.

Según informa el Ayuntamiento en una nota, el operativo se llevó a cabo entre los días 24 y 28 de noviembre a través de la Unidad de Medio Ambiente (UMA) y en colaboración con los Agentes de Intrusismo y Convivencia (AIC). Por lo que los agentes han retirado una media de cinco cada día.

De acuerdo con la normativa vigente, en referencia a la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, "todas las bicicletas retiradas permanecerán a disposición de sus propietarios y en caso de que no sean reclamadas en los plazos establecidos, se les aplicará el procedimiento reglamentario correspondiente", que incluye su "tratamiento y destino final conforme a la ordenanza municipal", es decir, al desguace, apuntan desde el Consistorio.

Finalmente, y con el fin de "garantizar un entorno urbano más cuidado y seguro", la Policía de Sant Antoni recuerda a la ciudadanía la importancia de mantener en buen estado los vehículos estacionados en la vía pública y de comunicar cualquier incidencia relacionada con bicicletas abandonadas.

