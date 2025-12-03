¿Cuál es la comida a domicilio más solicitada en las islas?

El delivery sigue creciendo en España. Así lo pone en evidencia la XIII edición del Gastrómetro de Just Eat, presentada coincidiendo con el 15º aniversario de la plataforma en España, un informe anual en el que la compañía analiza las novedades gastronómicas y los hábitos de consumo del delivery online en España.

Aunque la hamburguesa sigue siendo el plato preferido en toda España, y los makis y el durum completan el podio, estas tres comidas se consolidan como los grandes líderes del delivery a nivel nacional. El informe también analiza las tendencias de pedidos por provincias, ofreciendo una visión detallada de los gustos gastronómicos en cada región.

El estudio señala que en Baleares el plato más pedido del año fue el poke, reflejo de una tendencia fresca y global. Se trata de un plato hawaiano que consiste en pescado crudo cortado en cubos y marinado, servido sobre arroz u otro tipo de base, con ingredientes como verduras, frutas y salsas.

El informe también destaca un dato clave para entender el comportamiento del usuario: el día con más pedidos en Baleres fue el día de Año Nuevo.

Por otro lado, el Gastrómetro destaca que el producto que más ha crecido en 2025 es la la pizza, que se posiciona como una de las opciones más solicitadas por los usuarios de Just Eat en las islas.

En cuanrto al pedid de comida española más solicitado, destaca el ali oli, un clásico de la cuenca mediterránea, y que en Ibiza y Formentera se consume además de un forma muy habitual.

A nivel nacional, el Gastrómetro indica que las preferencias culinarias siguen muy ligadas a la tradición. Los platos más representativos del país —croquetas, serranito y tortilla de patata— continúan siendo los más solicitados. Las provincias donde más se pide comida española son Soria, Sevilla y Lugo, reflejando un fuerte arraigo cultural.

Los pedidos más curiosos

El informe también revela los productos más pedidos fuera del ámbito gastronómico:

En parafarmacia y cuidado personal , destacan las toallitas, pañuelos y protector solar.

, destacan las toallitas, pañuelos y protector solar. En la categoría de flores , los ramos más solicitados son girasoles, tulipanes y rosas.

, los ramos más solicitados son girasoles, tulipanes y rosas. Para mascotas , los usuarios piden sobre todo comida húmeda para perros, arena para gatos y paté para gatos.

, los usuarios piden sobre todo comida húmeda para perros, arena para gatos y paté para gatos. En cuanto a regalos, los preferidos son los peluches, tazas personalizadas y bloques de construcción.

Tendencias gastronómicas de 2025 en España

El Gastrómetro también señala qué categorías dominan el delivery:

Las comidas más pedidas son la americana, la italiana y la turca.

son la americana, la italiana y la turca. Los platos más populares incluyen la hamburguesa, el maki y el durum.

Las bebidas más consumidas son los refrescos, la cerveza y el agua.

Entre los entrantes destacan los rollitos de primavera, las patatas fritas y las alitas de pollo.

En postres, arrasan el helado, la tarta de queso y el tiramisú.

En cuanto al crecimiento por categorías, despuntan las tiendas, los supermercados y la comida tex-mex. Entre los entrantes que más han crecido se encuentran las quesadillas, las delicias de pollo y los torreznos.