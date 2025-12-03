Iniciadas las obras de soterramiento de las líneas eléctricas en una calle de Santa Eulària

El Ayuntamiento de Santa Eulària ha puesto en marcha las obras para soterrar las líneas eléctricas y de telecomunicaciones en un tramo de la calle Sant Jaume, concretamente entre esta vía y su cruce con la calle del Sol. La actuación, adjudicada a la empresa OFG Adquisiciones e Ingeniería S.L., supone una inversión de 225.720,54 euros y cuenta con un plazo de ejecución estimado de tres meses.

El objetivo principal del proyecto es reducir el impacto visual que generan los tendidos aéreos en una de las entradas principales al núcleo urbano, además de mejorar la calidad y el rendimiento de las infraestructuras existentes. Para garantizar la seguridad durante los trabajos y facilitar la circulación, se ha instalado un semáforo provisional que regula el paso alternativo de vehículos en este tramo. El Consistorio ha pedido disculpas por las molestias que estas medidas puedan ocasionar y ha agradecido la colaboración y comprensión de los vecinos mientras avanzan las obras.

Con esta intervención, el municipio continúa su estrategia de modernización y ordenación del entorno urbano, apostando por la mejora estética y funcional de sus calles.