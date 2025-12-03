Cañas n’ Roll 2025: dos fines de semana de música y gastronomía
El plato fuerte será la reunión exclusiva de Peter Colours, una de las bandas ibicencas con mayor proyección nacional e internacional
El Ayuntamiento de Sant Josep, a través de la concejala de Fiestas, ha presentado una nueva edición del Cañas n’ Roll, que este año vuelve con dos jornadas dedicadas a la música en directo, la gastronomía local y la convivencia entre vecinos y visitantes. El festival se celebrará los días 6 y 13 de diciembre, con actividades en Sant Josep y Sant Jordi.
"Esta 14ª edición del Cañas n’ Roll consolida el festival como una cita imprescindible para los amantes de la música y la gastronomía. Este año regresamos con más fuerza y con la ilusión de ofrecer una propuesta creada desde la proximidad y la creatividad", ha afirmado en un comunicado la concejala de Fiestas, Isabel Castellar.
Dos fechas
La primera jornada tendrá lugar el sábado 6 de diciembre, a las 19 horas, en la carpa de Sant Josep, que acogerá los conciertos de Stone Corners, Sant Rafel Playboys y Billy Flamingos, con un recorrido musical que va desde el rock alternativo hasta el indie más energético y bailable.
El público también podrá disfrutar durante todo el día del Burger Fest, donde las asociaciones locales ofrecerán mini hamburgersas acompañadas de bebida por un precio único de 5 euros. Además, los restaurantes del municipio se sumarán con menús especiales que ponen en valor la gastronomía josepina.
La segunda cita será el sábado 13 de diciembre, también a las 19 horas, en la carpa de Sant Jordi. En esta ocasión subirán al escenario Niños Raros y, como plato fuerte, la reunión exclusiva de Peter Colours, una de las bandas ibicencas con mayor proyección nacional e internacional. El Burger Fest repetirá formato y precios.
Exposición homenaje a Peter Colours
Como novedad, el festival arranca con una propuesta cultural paralela: una exposición retrospectiva dedicada a Peter Colours, disponible del 3 al 10 de diciembre en la sala Can Jordi Blues Station. La muestra, comisariada con la colaboración de Marcos Torres, autor de la mayoría de las gráficas del grupo, ofrece un recorrido emocional por la trayectoria de esta banda desaparecida en 2014 y muy querida por el público de la isla. La exhibición pretende rendir homenaje a una formación que marcó a toda una generación y que sigue presente en la memoria musical de Ibiza.
Fiel a su filosofía, Cañas n’ Roll vuelve a ofrecer una experiencia donde la música, la gastronomía y la cercanía con los artistas se unen para crear un espacio de encuentro comunitario. La información completa sobre los bares y restaurantes participantes puede consultarse en www.santjosep.org.
