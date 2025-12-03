De Narcís Puget a los 2000: la exposición 'Paisatgismes' repasa la historia pictórica de Ibiza
La muestra, que cuenta con 35 obras del fondo artístico del Consell Insular, puede visitarse desde este viernes hasta el 31 de enero
El mar, Dalt Vila, los campos ibicencos o iglesias son algunos de los elementos centrales de 'Paisatgisme en el fons artístic del Consell Insular d'Eivissa', la última exposición del año de Sa Nostra Sala, que se puede visitar desde este viernes hasta el 31 de enero. La muestra está compuesta por un total de 35 obras de artistas de la isla, tanto de cuadros más antiguos como algunos contemporáneos.
"El fondo de arte del Consell Insular es el fondo artístico de todos los ibicencos", afirma Sara Ramón, consellera de Cultura del Consell Insular. "Es importante tener estas exposiciones para que la gente pueda conocer todo nuestro talento y nuestra historia", añade la consellera, quien explica que a falta de disponer de un espacio fijo en el que mostrar de forma permanente las cerca de 600 obras con las que cuenta el fondo del Consell, realizan exposiciones de este tipo. "En 2025 hemos tenido 16 exposiciones en Sa Nostra Sala y estamos muy contentos con los visitantes que ha recibido", asegura Ramón. "Estas obras que exponemos las ha adquirido el Consell para contar nuestra historia pictórica".
En 'Paisatgismes' se pueden ver obras desde Narcís Puget Vinyas y Narcís Puget Riquer hasta prácticamente nuestros días, con algún cuadro fechado en los años 2000 en adelante. "Ha costado mucho elegir las obras. Se ha intentado hacer una selección en la que aparezcan los paisajes tanto de Dalt Vila y sus calles como la parte foránea de la isla, con iglesias del interior", explica Joan Albert Ribas, comisario de la exposición. El mar es, también, un elemento muy presente en los cuadros de la muestra. "Tratándose de pintores de aquí, el mar nos envuelve y está siempre muy presente", cuenta Ribas.
El mejor acuarelista de Ibiza
Por antigüedad, Ribas destaca las obras de Puget en la exposición, tanto del padre, Narcís Puget Vinyas, como del hijo, Narcís Puget Riquer. "Puget Riquer inició su carrera pintando en óleo, como su padre, aunque luego pasó a pintar acuarela. Y fue una suerte porque fue un gran acuarelista, quizá el mejor que haya tenido Ibiza", afirma el comisario de la exposición. "Sus hijas contaban que Puget Riquer se pasó a la acuarela porque su padre iba por detrás con un pincel retocando sus óleos", añade entre risas Ribas. En el ámbito del paisaje, el comisario asegura que no podían faltar artistas como Josep Marí, Mario Stafforini o Vicent Ferrer Guasch.
Ribas destaca también el valor del fondo artístico del Consell Insular. "Son en torno a 600 obras y es muy interesante que periódicamente tanto la gente de Ibiza como la que viene de fuera pueda verlo en diferentes exposiciones monográficas", afirma el comisario, quien destaca exposiciones pasadas en Sa Nosra Sala con obras del fondo del Consell como las realizadas con los Premis 8 d'agost. "También sirve para hacer préstamos a otras instituciones. Ayer [por el martes] se inauguró una exposición en el ayuntamiento de Vila sobre iglesias en la que se exponen obras del fondo del Consell", explica.
Una exposición familiar
En estas fechas festivas, en la que mucha gente visita Vila para ver las luces o realizar sus compras de Navidad, Ribas anima a visitar Sa Nostra Sala. "Son obras de fácil comprensión y que evocan lugares que ya se han perdido porque ya no están igual que antes, por lo que es una exposición muy interesante para venir con los hijos", asegura. "Es una exposición familiar, de fácil comprensión y estará en Sa Nostra Sala dos meses, por lo que invito a la gente a venir a verla", dice Ribas.
La consellera también anima a visitar la exposición en estas navidades. "Queremos que la gente venga a conocer nuestra historia y a nuestros artistas", declara. Ramón recuerda también que la muestra se puede visitar hasta el 31 de enero. En febrero, Sa Nostra Sala cerrará sus puertas aproximadamente un mes por obras de mantenimiento. Volverá a abrir en marzo, "con una exposición de 30 mujeres que ya hicimos el año pasado y tuvo mucho éxito", afirma la consellera.
'Paisatgisme' puede verse en Sa Nostra Sala de lunes a viernes en horario de 10 a 13.30 horas y de 17.30 a 20.30 y los sábados de 10.30 a 13.30 horas.
