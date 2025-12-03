Llama la atención
El nuevo anuncio del plan de choque de vivienda del Govern balear, que prevé construir 292 pisos protegidos en varios municipios de Ibiza y que incluye promociones que no solo se han anunciado en diversas ocasiones, sino que ya están en tramitación e incluso en fase de urbanización, como el proyecto de Ca n’Escandell, que se anuncia cada dos por tres como algo nuevo.
El último balance de criminalidad del Ministerio del Interior, que contempla un aumento del 3% en Ibiza, pero que pone el foco sobre todo en el tráfico de drogas. Esta actividad ha crecido un 40% en la isla en los primeros nueve meses de este 2025, pero en Sant Antoni la subida es del 163% y triplica los casos del mismo periodo de 2024.
Que la licitación de las carrozas para las cabalgatas de Reyes y Papá Noel de Vila, que incluía el alquiler de los vehículos, el diseño, la planificación y la iluminación, haya quedado desierta por segundo año consecutivo, ya que no se ha presentado ninguna empresa al concurso público. Ante esta situación, el Ayuntamiento tendrá que recurrir a un contrato menor, pero señalan que las cabalgatas no corren peligro.
