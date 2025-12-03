Ibiza suspende la recogida de residuos voluminosos y cartón comercial durante el puente de diciembre
El servicio retomará su funcionamiento habitual tras el festivo del día 8
El Ayuntamiento de Ibiza ha anunciado que el servicio de recogida de residuos voluminosos por barrios quedará suspendido durante los días festivos del 6, 7 y 8 de diciembre, con motivo del puente de la Constitución y la Inmaculada. La medida afectará tanto a la recogida de enseres como al servicio de retirada de cartón comercial.
El Consistorio recuerda a la ciudadanía que, según el calendario establecido, no podrán depositarse voluminosos el viernes 5 por la tarde en la zona del centro, ni tampoco el domingo 7 en las áreas de Can Sifre, Cas Serres, Can Sant, Ca n’Escandell y Can Cantó.
Además, el Ayuntamiento subraya que queda totalmente prohibido dejar residuos voluminosos los sábados por la noche, independientemente de la semana del año.
La suspensión también afecta al servicio de recogida de cartón comercial, que retomará su funcionamiento habitual tras el festivo del día 8.
El Ayuntamiento pide la colaboración de los vecinos para mantener las calles en buen estado durante estas jornadas y evitar el abandono de residuos fuera de los días y horarios autorizados.
