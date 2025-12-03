Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ibiza suspende la recogida de residuos voluminosos y cartón comercial durante el puente de diciembre

El servicio retomará su funcionamiento habitual tras el festivo del día 8

Un camión de limpieza.

Un camión de limpieza. / ADE

Redacción Digital

Ibiza

El Ayuntamiento de Ibiza ha anunciado que el servicio de recogida de residuos voluminosos por barrios quedará suspendido durante los días festivos del 6, 7 y 8 de diciembre, con motivo del puente de la Constitución y la Inmaculada. La medida afectará tanto a la recogida de enseres como al servicio de retirada de cartón comercial.

El Consistorio recuerda a la ciudadanía que, según el calendario establecido, no podrán depositarse voluminosos el viernes 5 por la tarde en la zona del centro, ni tampoco el domingo 7 en las áreas de Can Sifre, Cas Serres, Can Sant, Ca n’Escandell y Can Cantó.

Además, el Ayuntamiento subraya que queda totalmente prohibido dejar residuos voluminosos los sábados por la noche, independientemente de la semana del año.

La suspensión también afecta al servicio de recogida de cartón comercial, que retomará su funcionamiento habitual tras el festivo del día 8.

Noticias relacionadas y más

El Ayuntamiento pide la colaboración de los vecinos para mantener las calles en buen estado durante estas jornadas y evitar el abandono de residuos fuera de los días y horarios autorizados.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. PP y Vox se alían para eliminar las restricciones a la pesca deportiva en las reservas marinas de Ibiza
  2. Una pequeña casa de campo en Ibiza por 450.000 euros pero con truco
  3. Robos en Ibiza: Los vecinos se hartan de la inseguridad en ‘Cala de Bronx’
  4. Fallece un hombre en Sant Vicent tras caerle un árbol encima
  5. Por qué la grúa se puede llevar tu coche a partir de ahora en la ciudad de Ibiza
  6. La fiesta en una villa de lujo de Ibiza que terminó en tragedia: reabierta la investigación por la muerte de Flor Bollini, la 'chamana de los empresarios'
  7. Un hotel de Ibiza deberá retranquear un muro seis metros por orden judicial
  8. Denuncian su desaparición en Ibiza tras pasar 18 horas seguidas en varios salones de juego

Un espectacular 'cap de fibló' sorprende de madrugada en la zona de cala Xarraca

Un espectacular 'cap de fibló' sorprende de madrugada en la zona de cala Xarraca

Ibiza suspende la recogida de residuos voluminosos y cartón comercial durante el puente de diciembre

Ibiza suspende la recogida de residuos voluminosos y cartón comercial durante el puente de diciembre

El tiempo en Ibiza y Formentera: dos días de alerta amarilla por viento y mala mar

El tiempo en Ibiza y Formentera: dos días de alerta amarilla por viento y mala mar

Ibiza y Formentera lideran el aumento de empleo en Baleares

Artesanos en el corazón de la Navidad de Ibiza: "La concentración de actividades en Vara de Rey es un éxito"

Artesanos en el corazón de la Navidad de Ibiza: "La concentración de actividades en Vara de Rey es un éxito"

Hierbas de Ibiza: Licores Aniseta, cien años de historia de una marca que no debe su nombre al anís

Hierbas de Ibiza: Licores Aniseta, cien años de historia de una marca que no debe su nombre al anís

La Guardia Civil defiende su "esfuerzo brutal" para aumentar las detenciones por narcotráfico en Ibiza

La Guardia Civil defiende su "esfuerzo brutal" para aumentar las detenciones por narcotráfico en Ibiza

Baleares prorroga sus presupuestos tras la enésima ruptura entre PP y Vox: "La confianza se ha roto"

Baleares prorroga sus presupuestos tras la enésima ruptura entre PP y Vox: "La confianza se ha roto"
Tracking Pixel Contents