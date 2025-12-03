Alabanzas a la respuesta en Ibiza a las danas en el Parlament: "La isla respondió con fortaleza y solidaridad durante las inundaciones"

El director general de Emergencias e Interior del Govern balear, el ibicenco Pablo Gárriz, ha alabado a la sociedad, las instituciones y los servicios de emergencias de Ibiza por su comportamiento durante los diversos episodios de inundaciones sufridos este otoño, de los que ha alabado su "fortaleza, coordinación y solidaridad" mostrada en momentos muy difíciles.

A petición del PSIB-PSOE, Gárriz ha comparecido este miércoles en el Parlamento balear para explicar los detalles de la gestión de la emergencia provocada por las fuertes lluvias caídas en Ibiza el pasado 30 de septiembre.

El director general no se ha limitado a este primer episodio y ha aprovechado la comparecencia para ofrecer explicaciones también sobre la gestión de la segunda emergencia que se produjo en Ibiza, también por lluvias e inundaciones, pocos días después, el fin de semana del 11 y 12 de octubre. "En materia de emergencias, la responsabilidad debe ser compartida y la política debe estar al servicio de la ciudadanía", reflexiona.

Sobre el primer episodio de lluvias, registrado en la mañana del martes 30 de septiembre, Gárriz recuerda que, desde la Dirección General de Emergencias e Interior del Govern, ya se estaba informando a la población desde el domingo 28 con la activación de las alertas correspondientes del Plan Meteobal y su difusión a través de los canales oficiales.

"Tiempo récord" de respuesta

"La prioridad en esta fase de emergencia era garantizar la seguridad pública, recuperar las infraestructuras críticas y reabrir las carreteras afectadas, todo con el objetivo de recuperar la normalidad lo antes posible. Por eso trabajaban más de 450 efectivos con más de 70 vehículos"", detalla Gárriz. Un hecho que se consiguió 48 horas después de que se produjeran las inundaciones, "tiempo récord", subraya el director general.

En total, se gestionaron 409 incidentes, entre ellos el vaciado de la carretera EI-800, que da acceso al aeropuerto, donde se acumularon tres millones de litros de agua. "Para hacer lo que hicimos en dos o tres días, habríamos necesitado entre un mes y un mes y medio si solo hubiésemos utilizado los medios locales de la isla", asegura.

El segundo episodio se prolongó en el tiempo y estuvo marcado por la situación de debilidad en la que se encontraba Ibiza, todavía afectada por las inundaciones sufridas pocos días antes. El capítulo más intenso de lluvias se registró el sábado 11 de octubre, con un volumen de precipitaciones que motivó el envío de mensajes ES-Alert a Formentera, Ibiza y también a parte de Mallorca.

A consecuencia de estas nuevas lluvias, Ibiza volvió a sufrir inundaciones y se activó de nuevo el Plan INUNBAL en Situación Operativa 2. Además, se solicitó de nuevo la movilización de la UME, que a las 5.00 horas del domingo 12 de octubre ya trabajaba en la zona afectada.

Las lluvias continuaron durante la mañana del domingo. Esta vez se acumuló un tercio más de agua en la carretera del aeropuerto: cuatro millones de litros que, “gracias a la eficiencia de la UME”, se volvieron a extraer en tiempo récord.

"Seguimiento constante" de la situación en Ibiza

Todavía con la situación de emergencia activada, se puso en marcha el Plan de Actuaciones de Urgencia en Infraestructuras de Ibiza. Dirigido por la Dirección General de Recursos Hídricos con el objetivo de solucionar provisionalmente, a corto plazo, y también de forma permanente, a largo plazo, los puntos más conflictivos para reducir o evitar nuevas inundaciones en caso de repetirse las lluvias. El Govern, recuerda Pablo Gárriz, ya ha invertido tres millones de euros en este plan.

"La actuación del Govern no termina con la desactivación de la fase de emergencia", subraya el director general de Emergencias e Interior. "Desde entonces, hemos mantenido un seguimiento constante de la situación en Ibiza, con una vocación inequívoca de acompañamiento, prevención y refuerzo estructural. La emergencia se gestionó con eficiencia, pero las soluciones definitivas requieren continuidad, planificación y recursos; y eso es lo que hemos hecho", sentencia.

Por último, recuerda que, además de esos tres millones del Plan de Actuaciones de Urgencia, el Govern también ha transferido ya cinco millones a fondo perdido al Consell de Ibiza destinados a ayudar a los afectados. "Queremos que las ayudas lleguen con agilidad a quienes realmente las necesitan. Esto pone de manifiesto el compromiso y la prioridad del Govern de Marga Prohens por el bienestar de los ciudadanos ibicencos afectados", finaliza.