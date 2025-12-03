Ibiza y Formentera superaron en octubre todo el gasto turístico recaudado en 2024

Los turistas que han visitado Ibiza y Formentera de enero a octubre han dejado un total de 4.472 millones de euros, lo que representa un incremento del 5,4% con respecto al mismo periodo del año pasado. Así se desprende de la estadística, que no ofrece información separada por islas en el caso de las Pitiusas, que ha hecho pública el Institut d'Estadística de Balears (Ibestat).

Los datos indican que cada turista invirtió una media de 1.286 euros durante sus vacaciones, un 8,4% más que en octubre del año pasado, mientras que el gasto diario se ha quedado en 202 euros, un 16,6% más. El gasto turístico del décimo mes de este año, que quedó fijado en 405,3 millones, es inferior por ejemplo al de mayo pasado, considerado el primer mes de la temporada antes del cambio climático, cuando por este concepto las islas recaudaron 471,3 millones.

Estos 4.472 millones generados por los turistas en los diez primeros meses del año superan además la cifra de todo el ejercicio de 2024, cuando el Ibestat contabilizó 4.334 millones. Un año antes, en 2023, la cifra se situó en 4.272 millones, mientras que en 2019, un año antes de que todo el país y medio mundo tuviera que confinarse por la pandemia del covid, el gasto turístico ascendió a 3.297 millones.

¿Más de 4.500 millones a final de año?

Con dos meses para que el Ibestat pueda ofrecer una cifra de gasto turístico de todo el año, es más que probable que por este concepto Ibiza y Formentera superen los 4.500 millones de euros.

El mes de este año en que los turistas han generado más dinero fue julio, con 1.002,4 millones, por encima de agosto, que se quedó en 953,8 millones. Septiembre se cerró con 699 millones y junio, con 653.2, siempre según los datos facilitados por el Ibestat.

En cuanto a Baleares, ha generado 20.469 millones de euros, un 5,1 % superior a los diez primeros meses de 2024, situándose como la segunda comunidad autónoma del país en gasto con el 17,3 % del total, solo por detrás de Cataluña. Durante los doce meses del año pasado, entre Mallorca, Ibiza, Formentera y Menorca se alcanzaron los 22.353 millones, una cifra que bajó hasta los 19.941 en 2023 y hasta los 16.508 en 2019, antes del coronavirus.

Por islas, los turistas generaron el año pasado en Ibiza y Formentera los mencionados 4.334, mientras que Mallorca se benefició de 16.165 millones y Menorca, de otros 1.853 millones.