Ibiza estrena una nueva cirugía para pacientes oncológicos en Can Misses

El Área de Salud de Ibiza y Formentera ha incluido en la cartera de servicios de dermatología y anatomía patológica una nueva cirugía para pacientes oncológicos con la que se podrá llegar a evitar hasta una treintena de derivaciones al hospital de referencia, el Hospital Universitario Son Espases.

Se trata de la cirugía de Mohs, una técnica quirúrgica que permite eliminar algunos tipos de cáncer cutáneo, sobre todo carcinomas basocelulares y espinocelulares con una alta tasa de curación, hasta el 99%, y que garantiza un menor riesgo de recurrencia, según informa el Área de Salud.

Los equipos del servicio de dermatología y anatomía patológica se han formado en esta nueva técnica quirúrgica y a mediados de noviembre ya han realizado con éxito la primera operación en tiempo real en el Hospital Can Misses.

Según detalla el jefe de dermatología, Dr. Andrés Palacios la cirugía consiste en "la extirpación completa del tumor y el análisis inmediato, por parte de los anatomopatólogos, de todos los márgenes del tejido extraído para verificar la ausencia de células cancerosas". "Este proceso se repite hasta que ya no se detectan células cancerosas y, por tanto, no hay que esperar ningún resultado en los días posteriores, sino que confirmamos el mismo día del quirófano la eliminación total del tumor", añade.

La técnica es altamente precisa, lo que permite conservar la mayor cantidad posible de tejido sano y reduce significativamente la tasa de recurrencia del cáncer, debido a su precisión y efectividad.

Más de 10.000 consultas este año

El equipo médico de dermatología está compuesto actualmente por seis especialistas en dermatología médico-quirúrgica y venereología tras ampliar y completar en 2024 su plantilla orgánica: el Dr. Andrés Palacios, jefe del servicio, el Dr. Daniel Virseda y las doctoras Azahara Agudo, Marta Serra, Mercedes Hergueta y Catalina Torres.

Por su parte, el servicio de anatomía patológica está compuesto por los doctores Orlo Moya, Mirko Neumann y la Dra. Niruka Cerda y en esta técnica participan las técnicas de anatomía patológica, María Vázquez Parralejo, Miriam Belén Sánchez Osorio y Ana Belén Martínez Chica, que también se han tenido que formar en la realización de la técnica de Mohs y que constituyen un pilar fundamental para una correcta realización de esta cirugía.

La actividad del servicio de dermatología ha aumentado en los diez primeros meses de este año un 16,5% y ha pasado de atender 8.748 consultas de enero a octubre de 2024 a las 10.197 de este año, según los datos facilitados por el Área de Salud. Las primeras citas han crecido cerca de un 7% y han pasado de las 3.718 registradas hasta octubre de 2024 frente a las 3.972 del mismo período de 2025.

El crecimiento más destacable se ha producido en las segundas consultas o sucesivas que se han incrementado un 23,7% y de 5.030 segundas consultas se ha pasado a las 6.225 de este año.

Listas de espera

En cuanto a las listas de espera, en consultas externas la disminución es del 85,2% y ha pasado de contabilizar 2.258 personas a tener 250. En el tramo de espera de más de 60 días, de 1.934 personas en noviembre de 2024 se ha pasado a no tener a nadie en ese tramo. La demora ha pasado de 172,5 días a 26,9 días, es decir un 84,4% menos.

Por otra parte, en la lista de espera quirúrgica para cirugía mayor ambulatoria hay actualmente seis personas, dos menos que hace un año, y la demora quirúrgica ha disminuido un 12,8%, ya que ha pasado de 35 días a los 31 actuales.

La mayor parte de las cirugías realizadas por el servicio de dermatología se lleva a cabo en el gabinete quirúrgico bajo anestesia local y durante 2025 se han realizado más de 1.200 intervenciones quirúrgicas.