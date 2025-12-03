El álbum
La grada no olvida
Un aficionado ondeó una bandera del antiguo capitán de la UD, Sergio Cirio, durante el último encuentro del equipo. El jugador catalán disputó cuatro campañas en el club entre 2017 y 2021, en las que los celestes ascendieron de categoría en dos ocasiones. Para que luego digan que el fútbol no tiene memoria...
