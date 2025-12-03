Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El álbum

La grada no olvida

La grada no olvida

La grada no olvida

Un aficionado ondeó una bandera del antiguo capitán de la UD, Sergio Cirio, durante el último encuentro del equipo. El jugador catalán disputó cuatro campañas en el club entre 2017 y 2021, en las que los celestes ascendieron de categoría en dos ocasiones. Para que luego digan que el fútbol no tiene memoria...

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents