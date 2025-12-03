Espectacular 'cap de fibló' esta madrugada en Ibiza

La noche de este miércoles ha dejado una espectacular imagen en el norte de Ibiza. La fotografía muestra un 'cap de fibló' -una especie de tornado de menor intensidad- formado sobre el mar en la zona de cala Xarraca, en el municipio de Sant Joan.

Las imágenes fueron tomadas a las 3.30 de la madrugada y captan el fenómeno con claridad: un embudo oscuro descendiendo de una nube de tormenta mientras un rayo ilumina el horizonte. Este fenómeno es frecuente en las Pitiusas y se produce en situaciones de fuerte inestabilidad atmosférica, especialmente cuando las tormentas se desarrollan sobre el mar.

Otra imagen del 'cap de fibló'. / William Russell-Hills

Alerta amarilla

Las Pitiusas se encuentran el alerta amarilla a partir de este jueves por fuertes rachas de viento y fenómenos costeros. La Aemet ha activado alerta amarilla por rachas de viento desde las 10 hasta las 19.59 horas, con picos que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora, predominando el viento del oeste.

Además, el mismo jueves estará vigente una alerta amarilla por fenómenos costeros, desde las 10 hasta las 23.59 horas. Se esperan vientos del oeste de 50 a 60 kilómetros por hora (fuerza 7) y olas de dos a tres metros, un temporal que afectará especialmente a la costa norte y occidental de ambas islas.

El viernes seguirá el ambiente fresco y con nubes, aunque la situación será algo más estable. Sin embargo, se mantiene activa una alerta amarilla por fenómenos costeros desde la medianoche hasta las 07.59 horas, con vientos del oeste y noroeste de 50 a 60 kilómetros por hora y olas que podrán alcanzar de nuevo los dos o tres metros.