Encuentro en Jesús para hablar sobre patrimonio protegido y discapacidad

Entidades sociales de Ibiza han impulsado una charla informativa dirigida a familias y profesionales sobre el patrimonio protegido, una herramienta esencial para garantizar la seguridad y el futuro de las personas con discapacidad, para conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. El encuentro tendrá lugar el hoy miércoles 3 de diciembre, a las 18 horas, en el Centro Cultural de Jesús, en Santa Eulària, según han informado en un comunicado desde Apneef

El asesor fiscal Vicente Arbona y el notario de Sant Antoni J. A. Alba Navarro ofrecerán una explicación clara y accesible sobre cómo planificar y proteger legalmente el patrimonio de las personas con discapacidad. El evento es gratuito, sin inscripción previa y finalizará con un aperitivo, para favorecer un espacio distendido para compartir dudas e inquietudes.

La iniciativa, organizada por Com Tu!, Apneef, AIF, Aemif y Aspanadif, cuenta con la colaboración de Rotary Ibiza, Consell de Ibiza y el Ayuntamiento de Santa Eulària. La cita pensada para acompañar, informar y apoyar y está abierta a las familias de Ibiza.