Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Encuentro en Jesús para hablar sobre patrimonio protegido y discapacidad

El asesor fiscal Vicente Arbona y el notario de Sant Antoni J. A. Alba Navarro serán los conductores del evento

Un congreso en el Centro Cultural de Jesús.

Un congreso en el Centro Cultural de Jesús.

Ver galería

Congreso de Amadiba en el Centro Cultural de Jesús / Marcelo Sastre

Redacción Digital

Ibiza

Entidades sociales de Ibiza han impulsado una charla informativa dirigida a familias y profesionales sobre el patrimonio protegido, una herramienta esencial para garantizar la seguridad y el futuro de las personas con discapacidad, para conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. El encuentro tendrá lugar el hoy miércoles 3 de diciembre, a las 18 horas, en el Centro Cultural de Jesús, en Santa Eulària, según han informado en un comunicado desde Apneef

El asesor fiscal Vicente Arbona y el notario de Sant Antoni J. A. Alba Navarro ofrecerán una explicación clara y accesible sobre cómo planificar y proteger legalmente el patrimonio de las personas con discapacidad. El evento es gratuito, sin inscripción previa y finalizará con un aperitivo, para favorecer un espacio distendido para compartir dudas e inquietudes.

Noticias relacionadas y más

La iniciativa, organizada por Com Tu!, Apneef, AIF, Aemif y Aspanadif, cuenta con la colaboración de Rotary Ibiza, Consell de Ibiza y el Ayuntamiento de Santa Eulària. La cita pensada para acompañar, informar y apoyar y está abierta a las familias de Ibiza.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents