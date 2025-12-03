Encuentro en Jesús para hablar sobre patrimonio protegido y discapacidad
El asesor fiscal Vicente Arbona y el notario de Sant Antoni J. A. Alba Navarro serán los conductores del evento
Entidades sociales de Ibiza han impulsado una charla informativa dirigida a familias y profesionales sobre el patrimonio protegido, una herramienta esencial para garantizar la seguridad y el futuro de las personas con discapacidad, para conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. El encuentro tendrá lugar el hoy miércoles 3 de diciembre, a las 18 horas, en el Centro Cultural de Jesús, en Santa Eulària, según han informado en un comunicado desde Apneef
El asesor fiscal Vicente Arbona y el notario de Sant Antoni J. A. Alba Navarro ofrecerán una explicación clara y accesible sobre cómo planificar y proteger legalmente el patrimonio de las personas con discapacidad. El evento es gratuito, sin inscripción previa y finalizará con un aperitivo, para favorecer un espacio distendido para compartir dudas e inquietudes.
La iniciativa, organizada por Com Tu!, Apneef, AIF, Aemif y Aspanadif, cuenta con la colaboración de Rotary Ibiza, Consell de Ibiza y el Ayuntamiento de Santa Eulària. La cita pensada para acompañar, informar y apoyar y está abierta a las familias de Ibiza.
- PP y Vox se alían para eliminar las restricciones a la pesca deportiva en las reservas marinas de Ibiza
- Una pequeña casa de campo en Ibiza por 450.000 euros pero con truco
- Robos en Ibiza: Los vecinos se hartan de la inseguridad en ‘Cala de Bronx’
- Fallece un hombre en Sant Vicent tras caerle un árbol encima
- Por qué la grúa se puede llevar tu coche a partir de ahora en la ciudad de Ibiza
- La fiesta en una villa de lujo de Ibiza que terminó en tragedia: reabierta la investigación por la muerte de Flor Bollini, la 'chamana de los empresarios'
- Un hotel de Ibiza deberá retranquear un muro seis metros por orden judicial
- Denuncian su desaparición en Ibiza tras pasar 18 horas seguidas en varios salones de juego